Безработица в Украине растет быстрее инфляции

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Странная статистика

Официальная статистика свидетельствует, что безработица в Украине в 2017 году понемногу начала сокращаться. Однако цифры правительство и эксперты оценивают по-разному. По мнению последних, официальная безработица если и сокращается, то скрытая растет.

По последним данным Госстата, в январе 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,6%. По состоянию на 1 февраля 2017 года были зарегистрированы 429 тысяч безработных, тогда как месяцем ранее их число составляло 390 тысяч.

В правительстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом рынок труда начал оживляться: в январе 2017 года количество вакансий выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистические данные о ситуации на рынке труда в Украине фиксируют, что на одно вакантное место приходится 9 безработных. Во втором полугодии 2016 года количество претендентов достигало 11 человек.

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В годовом измерении снизилось и число безработных, отмечают в Госслужбе занятости. По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года, количество безработных уменьшилось на 16%.

Правда, количество безработных, получивших государственную помощь в январе, составило 351 тысячу человек.

Скрытая безработица, теневая занятость

Эксперты же отмечают, что официальная статистика много о чем умалчивает, ведь многие просто не становятся на учет в Центр занятости или работают неофициально. Кроме того, официальные данные не учитывают Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. При этом есть большой риск роста скрытой безработицы. В связи с повышением минимальной зарплаты многие предприятия переводят сотрудников на неполный рабочий день, либо на полставки. Набирает обороты и теневая занятость из-за увеличения налоговой нагрузки на работодателей.

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"В госсекторе, к примеру, чтобы выровнять оклады сотрудников разных квалификаций, применяются коэффициенты. Скажем, переводят уборщицу на 0,25 ставки и платят ей как раньше, не 3,2 тыс. грн.", — цитирует 112.Украина директора центра "Социальный мониторинг" Дмитрия Дмитрука.

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, из-за повышения минималки, которое обернулось двукратным ростом налогов, до середины января 2017-го закрыли регистрацию более 158 тысяч ФЛП, многие ушли в "тень".

"По этим двум причинам сейчас в Украине могут происходить и происходят как увольнения, так и "тенизация" трудовых отношений, когда работник формально не увольняется, но он переводится на режим работы в полставки, в четверть ставки, 75% ставки… Статистика не зафиксирует увольнений, не зафиксирует особенных темпов роста безработицы, но фактически — очень большая доля работников будут "тенизовать" свои отношения с работодателем. По инициативе, понятное дело, работодателя, у которого просто нет другого выхода", — говорит Новак.

По словам эксперта, во многих сферах — в частности, в образовании, в медицине, в учреждениях культуры, искусств, спорта — "действительно нет необходимости для многих работников работать на полную ставку". То же относится и к производственным процессам.

Пособие не для всех

В правительстве отмечают, что безработица в Украине находится на среднеевропейском уровне. Правда, пособие по безработице в Украине пока получают только 351 тысяча человек и при начислении хватает нюансов. Так, у тех, страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев, имеют право на получение пособия по безработице, размер которого составляет не менее 1160 грн. Те, кто в течение 12 месяцев находился в статусе безработного, имеет страховой стаж менее шести месяцев или уволенные с последнего места работы из-за негативных факторов, молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебных заведениях, имеют право на получение минимального пособия по безработице в размере 544 грн. Для других — зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате, которую имел человек до увольнения, отмечает 112.Украина.

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Наибольшим спросом продолжают пользоваться квалифицированные рабочие — слесари, токари, электрогазосварщики, водители, швеи, рабочие по ремонту, а также рабочие по обслуживанию оборудования и машин. Также востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, официанты, парикмахеры, охранники и т. д.). В сельскохозяйственном секторе — агрономы, трактористы и рабочие по обслуживанию производства.