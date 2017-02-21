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    Фирташ в австрийском суде: экстрадиция и задержание

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (57)

    (обновлено: )192
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде Вены
    Суд Вены, в котором рассматривали дело Дмитрия Фирташа
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    theinsider.ua
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    theinsider.ua
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ после заседания суда
    theinsider.ua
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене во время рассмотрения ходатайства о его экстрадиции в США
    Страна.ua
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    theinsider.ua
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Страна.ua
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Facebook Сергея Щербины
    Дмитрий Фирташ в суде Вены
    Дмитрий Фирташ в суде Вены.
    Insider
    Суд Вены, в котором рассматривали дело Дмитрия Фирташа
    Суд Вены, в котором рассматривали дело Дмитрия Фирташа
    theinsider.ua

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    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене

    Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов.

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    Позже стало известно, что бизнесмен во вторник был взят под стражу в здании Верховного земельного суда, однако не в рамках решения об экстрадиции. По информации суда, в минувшую пятницу, 17 февраля, в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну. По данным СМИ, основанием для задержания олигарха стал именно испанский ордер.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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