В Кропивницком возле суда произошла стрельба, есть пострадавшие

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла во вторник в первой половине дня в Кропивницком, пострадал человек.
Как сообщает УНИАН, инцидент произошел возле здания Кировского районного суда.
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"По неофициальным данным, перестрелка произошла между истцом и ответчиком судебного дела", — говорится в сообщении.
Агентство сообщает об одном пострадавшем.
Вместе с тем на странице в Facebook пользователя "Позывной Маршал" сообщается о нескольких пострадавших, однако число не называется.
"Есть пострадавшие с пулевыми ранениями. Граждане находятся в больнице. Ориентировка, две чёрных иномарки с вооруженными людьми. Перехват, 6 минут, бандиты задержаны сотрудниками патрульной полиции", — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе были ранены два человека.