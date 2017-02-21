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    В Кропивницком возле суда произошла стрельба, есть пострадавшие

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (409)

    (обновлено: )20430
    Сообщается, что перестрелка произошла между истцом и ответчиком судебного дела. На данный момент стрелявшие задержаны, а пострадавшие госпитализированы. Подробности инцидента уточняются.
    На месте задержания участников перестрелки в Кропивницком
    Facebook "Позывной Маршал"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла во вторник в первой половине дня в Кропивницком, пострадал человек.

    Как сообщает УНИАН, инцидент произошел возле здания Кировского районного суда.

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    "По неофициальным данным, перестрелка произошла между истцом и ответчиком судебного дела", — говорится в сообщении.

    Агентство сообщает об одном пострадавшем.

    Facebook "Позывной Маршал"
    На месте задержания участников перестрелки в Кропивницком

    Вместе с тем на странице в Facebook пользователя "Позывной Маршал" сообщается о нескольких пострадавших, однако число не называется.

    "Есть пострадавшие с пулевыми ранениями. Граждане находятся в больнице. Ориентировка, две чёрных иномарки с вооруженными людьми. Перехват, 6 минут, бандиты задержаны сотрудниками патрульной полиции", — уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе были ранены два человека.

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