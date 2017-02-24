Савченко в Раде обвинили в подстрекательстве военных к госперевороту

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко на этой неделе посетила украинских военных в районе спецперации в Донбассе, призвала их покинуть позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот", заявила нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова.

"На этой неделе Савченко побывала на позициях Вооруженных сил Украины (в Донбассе — ред.) и подстрекала их покинуть свои позиции и прийти в Киев и сделать государственный переворот", — сказала Рычкова на заседании украинского парламента в пятницу, запись которого опубликована на странице БПП в Facebook.

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По мнению Рычковой, в действиях Савченко есть признаки преступления "подстрекательство к свержению конституционного строя". В связи с этим она призвала Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против Савченко.

В то же время агентство УНН сообщило в пятницу со ссылкой на советника главы СБУ Юрия Тандита, что спецслужбе известно о заявлении Рычковой по Савченко и в данный момент в ведомстве "идет обсуждение данной информации".

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.