В Раде прокомментировали заявление Савченко о снятии неприкосновенности

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Заявление внефракционного депутата Надежды Савченко о снятии с нее депутатской неприкосновенности не имеет правовых последствий, сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Павел Пинзеник.

"Никаких правовых последствий такое заявление не имеет", — цитирует УНИАН нардепа.

Пинзеник также добавил, что такие заявления вообще не предусмотрены законодательством. Более того, по его словам, ни Рада, ни ВР, ни комитет по вопросам регламента, ни сама Савченко не имеют полномочий решать вопрос о снятии или неснятии депутатской неприкосновенности.

"Это вообще никакого отношения к ее воле или ее желанию не имеет", — констатировал Пинзенык.

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.

Facebook Надежды Савченко Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности

Также Савченко опубликовала фото (см. выше) заявления, в котором она просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".