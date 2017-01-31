Благодаря "закону Савченко" убийцы и насильники гуляют на свободе

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По официальным данным, досрочно покинувшие места заключения на основании принятого «закона Савченко», в прошлом году уже совершили 55 убийств. А с учетом того, что еще тысячи убийств остаются нераскрытыми — часть пропавших людей не найдены ни живыми, ни мертвыми — цифра может быть намного выше. При этом народные избранники ничего не предпринимают, чтобы защитить украинских граждан.

Выпил, убил — в тюрьму!

За время действия "закона Савченко" на свободу досрочно вышли около 9 тысяч заключенных, из них более 1300 подозреваются в совершении тяжких преступлений. Освободившиеся в течение 2016 года совершили 55 убийств, и это только те, что были раскрыты. На самом деле, неизвестно, сколько еще "кровавых дел" тянется за людьми, которые вышли досрочно.

В Никополе вышедший на свободу по "закону Савченко" убийца снова… попал в СИЗО за убийство. С разницей в три недели на улице были найдены две молодые женщины, обе были задушены, а личные вещи украдены. Первое убийство произошло 18 сентября, второе — 9 октября. По подозрению был задержан недавно освободившийся местный житель, который был ранее осужден на 10 лет за убийство с удушением и, отсидев 7 лет, вышел досрочно по "закону Савченко".

В Полтавской области 28-летний уроженец Новосанжарского района, которого освободили в начале 2016 года по "закону Савченко", снова убил и ограбил человека. До выхода на свободу он десять лет отсидел за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки в ее выпускной вечер. Ему оставалось отсидеть еще пять лет, но перед ним открылись двери раньше срока.

В Тернопольской области осужденный на 14 лет за убийство 5-летнего пасынка освободился после 8,5 лет по "закону Савченко" и убил жену, мать погибшего ребенка.

В городе Ладыжине Винницкой области полицейские задержали убийцу 31-летней и 36-летней местных жительниц. Женщины были изнасилованы и задушены. Как оказалось, совершил убийства 25-летний приговоренный за изнасилование и убийство к 10 годам. Он вышел раньше срока на два года, а через месяц после освобождения снова изнасиловал и убил, но уже двоих. На этот раз суд лишил его возможности выйти на свободу досрочно — его приговорили к пожизненному.

Это только некоторая часть зверств, совершенных теми, кому "закон Савченко" даровал свободу.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

По сути, "закон Савченко" был направлен на благое дело — разгрузить колонии и СИЗО. Но авторы не подумали о том, что на свободу могут выйти убийцы, рецидивисты, так как данный закон распространяется на всех без ограничений. Не зря же говорили, что писался он якобы для освобождения одного единственного человека — экс-нардепа от "БЮТ" Виктора Лозинского, которого на 10 лет упрятали в колонию за убийство жителя Голованевского района Валерия Олийныка. Но в апреле 2016 года он выехал из Менской колонии с вещами досрочно.

Кроме Надежды Савченко авторами документа выступили нардепы от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, Иван Крулько, от БПП — Николай Паламарчук, от "Народного фронта" — Леонид Емец и внефракционный Олег Осуховский. Первые два хорошо и давно знали Лозинского.

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24 декабря 2015 года закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" вступил в силу и уже принес много бед в украинские семьи. Ведь вышедшие на свободу осужденные, которым суд пересчитал срок отбывания наказания, засчитав отсидку в СИЗО день за два, уже дали понять, что нельзя было так огульно подходить к этому серьезному вопросу.

Если народных депутатов спасает личная охрана и подаренное главой МВД Аваковым огнестрельное оружие, то простому гражданину приходится несладко. Правда, уже и сами авторы начали идти на попятную. Все кто должен был, по их задумке, выйти из колоний, уже вышли, можно давать задний ход.

Нардеп Андрей Кожемякин недавно признал, что закон имеет плохие последствия. По его словам, инициаторы документа пошли на беспрецедентные решения, поскольку Савченко на тот момент голодала в российской тюрьме. Связь между голодающей Надеждой и освобождением убийц, просматривается слабая, но авторы этого шедевра не перестают прикрываться Савченко.

"Есть статистика, аналитика, я ее опубликую в интернете, где понятно, что выходят по разным причинам. То есть по амнистии и в другие годы, когда не было "закона Савченко", получалось гораздо больше преступников. Почему они занялись "законом Савченко"? Потому что упал уровень жизни людей, а это как раз-таки проблема правительства… Я против того, чтобы менять этот закон, я буду объяснять, что в нем разрешено изменить, а что не разрешено… Я буду защищать этот закон, потому что он как аксиома, он идеально правильный, он на защите человека", — сказала Савченко.

А воз и ныне там

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду проект изменений в "закон Савченко" о его неприменении к совершившим тяжкие преступления и рецидивистам. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Мы предлагаем, чтобы формула зачисления пребывания в СИЗО — один день за два, оставалась только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления… Мы будем просить парламент рассмотреть этот законопроект как неотложный", — сказал министр юстиции Павел Петренко.

Но парламенту не до этого закона. Сейчас в украинских тюрьмах и СИЗО находятся около 70 тыс. человек. Согласно данным Национальной полиции, по "закону Савченко" уже вышли около 9 тысяч человек, а в течение этого года, по прогнозам, выйдут на свободу еще 35 тысяч. Сколько и когда вернутся обратно, при бездействии МВД, одному Богу ведомо.