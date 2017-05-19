Райотдел закрыт - все ушли на пенсию. Сотрудников МВД гонят со службы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

После анонса будущей пенсионной реформы работа многих райотделов полиции может быть парализована. Сотрудники полиции с 20-летним стажем и более уже готовы писать рапорт об уходе на пенсию. Поводом к этому послужила новость о том, что льготы по выходу на заслуженный отдых по выслуге лет остаются только у военнослужащих. И если сегодня найти опытного сотрудника с трудом, но можно, то со следующего года это будет нереально — все уйдут, чтобы не доживать на службе до 65-ти лет.

Райотдел закрыт — все ушли на пенсию

Сегодня всех сотрудников МВД волнует вопрос — что делать и как быть. Многие из тех, чья выслуга уже достигла 20 лет и более, считают, что пора уходить. Работать до 65 лет при особенных (сложных) условиях службы, которые были всегда и остаются такими — это и круглосуточные дежурства, и внеурочная работа, отсутствие полноценных выходных и серьезная психологическая нагрузка, — желающих нет.

"У меня в отделе уже трое говорят, что с принятием этого закона на пенсию уйдут, и таких немало. Я не могу понять, руководство рассказывает про кадровый голод, приглашают на работу с улицы, обещают соцгарантии и прочее, а тут такое — пенсия в 65 лет. И они после этого хотят, чтобы отбоя не было от желающих работать. Убегут не только пенсионеры, уйдут и те, у кого 10-15 лет выслуги. Люди мечтали, что будут тянуть лямку 25 лет, а потом спокойно уйдет на пенсию. Какой смысл дальше работать?!" — рассказывает лейтенант полиции из Ровно Антон.

Он и сам думает, что будет уходить из полиции, пока не поздно. Решил переходить на работу в ВСУ. Понятно, что потеряет свои лейтенантские погоны, придется соглашаться на погоны старшины, но зато уйдет на пенсию не в 60 лет.

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Кроме этого, пенсионная реформа полностью выдавит из системы людей со знаниями.

"Останутся те в полиции, кто к корыту прирос и не оттянешь… А селюки шли и будут идти в патрульно-постовые и т. д. Потому что все равно работы нет в селах, пригородах и т. д. ПП — 10000 гривен получает, участковый — 9000, на гражданке такое не найти. Плюс "левачек", хоть немного, но им хватает", — считает капитан Александр.

По следам 90-х

Что показательно, льгот у украинских милиционеров не было до 1996 года. Их ввели при премьерстве Петра Лазаренко. И сделано это было не случайно. В начале 90-х в Украине правил бандитизм. По стране росло количество краж, грабежей, убийств. Сотрудники в милиции долго не задерживались, нехватка кадров была колоссальная, бороться с многочисленными ОПГ было некому. Именно в те годы руководство МВД во главе с министром Юрием Кравченко, чтобы привлечь на работу в милицию профессиональные кадры, добилось льгот для сотрудников ведомства, среди которых был и выход на пенсию по выслуге лет. Это позволило не только набрать новых милиционеров, но и вернуть на службу уволившихся ранее. И благодаря этому удалось навести порядок в стране, переловить и пересажать большую часть преступников.

А сегодня, когда МВД уже развалено, но остались хотя бы единицы более-менее опытных кадров, лишение пенсионных льгот полностью добьет систему. Будет все так же, как в начале 90-х.

"Я сам в лихие 90-е уволился из органов, но потом вернулся назад наводить порядок в стране. Да и льготы ввели следователям хорошие — 50% оплаты жилья, пенсия через 20 лет работы, бесплатный проезд и так далее. Сегодня и так беда в полиции, следователи завалены делами и расследуют только те, которые на контроле или же которые получили резонанс. Остальные лежат мертвым грузом. Всю жизнь следствие и угрозыск считались сложными службами. Всегда у них были льготы. Уверен, что после ликвидации выхода на пенсию по выслуге лет, люди будут уходить. Будет массовый отток. Кто сможет, уйдет в прокуратуру, где льготы не отменили, кто на гражданку", — отметил бывший следователь Александр Васин.

К сожалению, сегодня в стране созданы такие условия, что даже опытные люди, ушедшие на пенсию, которые могли бы еще работать, это сделать не могут — невыгодно.

"Я бы еще мог поработал следователем, у меня есть силы, многолетний опыт и желание. Но меня лишат пенсии, если я вернусь на службу, а потом неизвестно, когда мне ее дадут. Поэтому мне это невыгодно. Ведь я могу найти подработку, где мне будут платить "по черному". То, что сегодня происходит в МВД, потом будет тяжело наверстать. Уже масса преступлений не раскрывается. Безнаказанность порождает еще больший рост преступности. Это приведет к катастрофе", — уверен Александр Васин.

Действующие сотрудники МВД надеются, что правительство одумается и пересмотрит свое решение по пенсиям МВД. В противном случае, дефицит кадров будет колоссальный. А проще говоря, ловить преступников вообще будет некому.