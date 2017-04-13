Рада отклонила поправки в "закон Савченко"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения" (№5259).

Депутаты не поддержали законопроект в целом (за него проголосовали 209 народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале) и дважды не смогли вернуться к голосованию за него.

После этого ВР также не поддержала предложение вернуть проект закона на повторное второе чтение в комитет. За это решение проголосовали всего 217 народных депутатов, передает УНИАН.

Наопмним, 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в "закон Савченко". Документом предлагалось внести в части пятой статьи 72 Уголовного кодекса изменения, согласно которым:

— предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи;

— зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Также в документе отмечается, что в случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

Кроме того, в случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

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Напомним, закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что в Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем осужденных в исправительных колониях. Документ также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе..