Рада отменила "закон Савченко"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учет срока предварительного заключения).

За данное решение проголосовали 227 народных депутатов.

"Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи. При назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания", — отмечается в законопроекте.

Парламентарии поддержали документ с учетом поправки, которую озвучил глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правооохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

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Напомним, закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что в Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем осужденных в исправительных колониях. Документ также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе.