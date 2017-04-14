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    Новая партия Савченко. Все шансы давно упущены - Макитра

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    По мнению политического эксперта Ярослава Макитры, новая партия Надежды Савченко имеет шанс стать успешной только в случае слияния с каким-то более крупным проектом.
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране.

    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На днях прошла информация, что я создала партию имени себя. Это не партия имени меня. Эта партия была создана львовянами, ее название очень хорошее – "Наступ". В этот раз на съезде мы изменили название и переизбрали меня главой партии, я поставила свое имя под этой партией, под ту идею, которую будет распространять и доносить эта партия – изменение политической системы страны", — сказала Савченко журналистам в пятницу. 

    Депутат уточнила, что партия получила название "Общественная платформа Надежды Савченко". При этом она пообещала вскоре презентовать политическую программу.

    По словам политолога Ярослава Макитры, сейчас достаточно сложно говорить о каком-то будущем политической силы Надежды Савченко.

    "Учитывая количество противоречащих друг-другу неоднозначных заявлений, которые в последнее время озвучивала Савченко, говорить о каком-то будущем ее политической силы сложно. Кроме того, не вполне понятно, каким образом будет строиться новая партия. Речь даже не об идеологии, а об организационной структуре. Запрос на миротворческую нишу в политике, в принципе, имеется, но, очевидно, что Савченко потеряла возможность ее занять. Эта часть избирателей больше симпатизирует проектам вроде партии Вадима Рабиновича "За жизнь" или чего-то подобного", — говорит эксперт.

    По мнению политолога, новая партия Надежды Савченко имеет шанс стать успешной только в случае слияния с каким-то более серьезным, крупным проектом.

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    "Не думаю, что новая политсила Савченко будет нести серьезную угрозу кому-то из партий — "титанов". По сути, это очередной именной проект и подобными может похвастаться чуть ли не половина действующей Верховной Рады, названий которых избиратель не знает и не помнит. Если бы Савченко создавала такую партию сразу после своего освобождения, тогда шансы были бы гораздо более высокими. Сейчас шанс утрачен и новая партия многими воспринимается как малозначимая и маргинальная", — отмечает Макитра.

    Эксперт сомневается, что Надежда Савченко способна аккумулировать вокруг себя даже избирателей своей целевой аудитории.

    "Целевая аудитория Савченко — это люди, которые стремятся к миру любой ценой. Этот избиратель не является пророссийски настроенным, но в то же время, для них не важно, в каком статусе будет оккупированная территория, в случае установления мира. В обществе такая категория может занимать порядка 10-20 процентов людей. Впрочем, сомневаюсь, что Савченко удастся аккумулировать этого избирателя  вокруг себя", — подытожил Макитра.

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