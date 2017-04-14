Новая партия Савченко. Все шансы давно упущены - Макитра

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране.

"На днях прошла информация, что я создала партию имени себя. Это не партия имени меня. Эта партия была создана львовянами, ее название очень хорошее – "Наступ". В этот раз на съезде мы изменили название и переизбрали меня главой партии, я поставила свое имя под этой партией, под ту идею, которую будет распространять и доносить эта партия – изменение политической системы страны", — сказала Савченко журналистам в пятницу.

Депутат уточнила, что партия получила название "Общественная платформа Надежды Савченко". При этом она пообещала вскоре презентовать политическую программу.

По словам политолога Ярослава Макитры, сейчас достаточно сложно говорить о каком-то будущем политической силы Надежды Савченко.

"Учитывая количество противоречащих друг-другу неоднозначных заявлений, которые в последнее время озвучивала Савченко, говорить о каком-то будущем ее политической силы сложно. Кроме того, не вполне понятно, каким образом будет строиться новая партия. Речь даже не об идеологии, а об организационной структуре. Запрос на миротворческую нишу в политике, в принципе, имеется, но, очевидно, что Савченко потеряла возможность ее занять. Эта часть избирателей больше симпатизирует проектам вроде партии Вадима Рабиновича "За жизнь" или чего-то подобного", — говорит эксперт.

По мнению политолога, новая партия Надежды Савченко имеет шанс стать успешной только в случае слияния с каким-то более серьезным, крупным проектом.

"Не думаю, что новая политсила Савченко будет нести серьезную угрозу кому-то из партий — "титанов". По сути, это очередной именной проект и подобными может похвастаться чуть ли не половина действующей Верховной Рады, названий которых избиратель не знает и не помнит. Если бы Савченко создавала такую партию сразу после своего освобождения, тогда шансы были бы гораздо более высокими. Сейчас шанс утрачен и новая партия многими воспринимается как малозначимая и маргинальная", — отмечает Макитра.

Эксперт сомневается, что Надежда Савченко способна аккумулировать вокруг себя даже избирателей своей целевой аудитории.

"Целевая аудитория Савченко — это люди, которые стремятся к миру любой ценой. Этот избиратель не является пророссийски настроенным, но в то же время, для них не важно, в каком статусе будет оккупированная территория, в случае установления мира. В обществе такая категория может занимать порядка 10-20 процентов людей. Впрочем, сомневаюсь, что Савченко удастся аккумулировать этого избирателя вокруг себя", — подытожил Макитра.

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