наверх
30.03.201715:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко в платье и на каблуках гуляла по Берлину

    (обновлено: )87811
    Как отмечается, во время своего визита Надежда Савченко выглядела очень женственно. Нардепу устроили небольшую фотосессию также возле остатков Берлинской стены на Потсдамской площади.
    Надежда Савченко в Берлине
    dw.com

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко посетила Берлин и пообщалась с экспертами, политиками, журналистами и правозащитными организациями. Стоит отметить, что во время своего визита политик выглядела очень женственно. Об этом сообщает DW.

    Савченко была одета в темно-синее платье, легкое голубое пальто и выбрала обувь на каблуках. В немецкой столице она остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand.

    dw.com
    Надежда Савченко в Берлине
    dw.com
    Надежда Савченко в Берлине

    Нардепу устроили небольшую фотосессию возле остатков Берлинской стены на Потсдамской площади. Фотограф попросил Савченко попозировать у бетонного обломка с большим пацифистским изображением.

    Ранее Савченко рассказала, что во время ее службы в Ираке за нее предлагал иракский принц 300 тысяч долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ян Пекло
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Наталия Корчак
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины