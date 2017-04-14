Интервью Турчинова ВВС: "Наша задача - продвигаться на восток"

РИА Новости Украина

Турчинов: "Ни о чем не жалею"

В годовщину АТО секретарь СНБО Александр Турчинов дал большое интервью ВВС, в котором вспомнил, как всё начиналось.

Решение Турчинова о начале АТО на востоке Украины и сейчас вызывает дискуссии в стране и за ее пределами. Кто-то считает, что это было правильное решение, благодаря которому Украина сохранила независимость. Кто-то — называет Турчинова "кровавым пастором", обвиняя в разжигании войны в Украине.

Вспоминая о событиях трехлетней давности, Турчинов заявил, что и сейчас, зная о последствиях своего указа о начале АТО, подписал бы его. По его мнению, несиловой альтернативы АТО не было. При этом он подчеркнул, что подписывая указ о начале АТО, не консультировался с западными партнерами.

Что касается представителей российского руководства, то, по его словам, последними были переговоры с Сергеем Нарышкиным, тогдашним председателем Госдумы, еще до начала обострения на Донбассе.

О начале АТО

Турчинов вспоминает, что в апреле 2014 года отдавал приказ стрелять по людям, которые захватывали пограничные пропускные пункты, но военные отказывались это делать.

"В восточные регионов приезжало много молодчиков – целыми автобусами ехали какие-то казачьи сотни и спортивные организации, которые на самом деле были нескрываемой агентурой российских силовых структур. Они захватывали пограничные пропускные пункты и открывали бесконтрольный проход для всех желающих. Я давал пограничникам приказы стрелять и защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским", – говорит секретарь СНБО.

Он напомнил, что 6 апреля эти "гражданские" синхронно напали на здания ОГА в Харькове и Донецке и захватили помещение СБУ в Луганской области. Причем Луганская СБУ фактически передала им без боя весь свой арсенал – не только оружие штатных работников, но и вооружение, которое хранилось там на случай особых действий: взрывчатку, тяжелое автоматическое оружие, гранатометы.

"В Харькове мы смогли отбить администрацию. По Донецку и Луганску мне доложили, что нет возможности это сделать, потому что будут жертвы среди местного населения, нужны какие-то переговоры. Я настаивал на штурме, но этого не произошло", – отметил Турчинов.

По его словам, вести переговоры с лидерами сепаратистов не имело смысла.

"Я скептически к этому относился. Когда в Донецке и Луганске захватили админздания, откомандированные туда руководители силовых подразделений начали переговоры по их освобождению вместо применения силы…..Но прошло несколько дней, и стало понятно, что это тупик: те, кто там сидят, не принимают решений. Оперативные разработки показывали, что они постоянно общаются с Россией. Было несложно увидеть, что российские кураторы давали команду держаться, вооружаться и ждать подкрепления", — заявил он.

При этом Турчинов подчеркнул, что намеренно решил начать АТО, а не вводить военное положение, так как нужно было провести выборы президента.

"Это было осознанное решение: с 25 февраля в Украине началась президентская кампания [согласно законодательству Украины, во время действия военного положения на территории всей стране или в ее части проведение выборов невозможно. — ред.]….Мне нужно было делать что угодно, но провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал [у России] их "козырь" нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя было вводить военное положение", - уверен Турчинов.

О добробатах: "Никого не проверяли"

Во время интервью Турчинов признал, что после объявления мобилизации в марте 2014 года не мог быстро набрать необходимое количество человек, поскольку их нужно было экипировать и подготовить. В состав добровольческих батальонов в 2014 году принимали всех желающих защищать страну.

"Для них не было никаких ограничений: умеешь — не умеешь, взял автомат — и иди воевать. Именно патриоты тогда спасли ситуацию.Но именно так мы перекрывали ситуацию, пока армия училась воевать", — сказал секретарь СНБО.

Согласно оценке Турчинова, добровольческие батальоны выполнили свою задачу – дали Украине время на восстановление армии.

На вопрос о том, что он может сказать по поводу бесконтрольной выдачи оружия добробатам и дальнейшего ухудшения криминогенной ситуации, Турчинов ответил, что в 2014-м году у него не было другого выбора.

"Я помню то время: у меня не было выбора, и я бы снова пошел тем же путем – мне нужно было защитить страну", – заявил чиновник.

По словам Турчинова, офицеры отказывались выдавать оружие добробатам, но он согласился взять ответственность на себя и потребовал открыть склады с вооружением.

"Линия Т"

Главной проблемой в начале АТО, вспоминает Турчинов, стало то, что украинские военные боялись стрелять. По словам нынешнего секретаря СНБО, люди были не готовы воевать, и им нужно было перейти психологический барьер.

"Когда я начал АТО, главной проблемой было заставить украинских военных воевать. Вооруженные силы боялись стрелять. Многие тогдашние командиры думали: а вдруг вернется старая власть, а мы здесь "засветились"…В этих условиях я собрал руководство Генштаба и силовых структур, взял карту, провел фломастером линию от станицы Луганской до Мариуполя через Славянск и сказал: "Это будет линия, по которую не должно быть ни одного врага, ни одного сепаратиста, выстраивайте вдоль нее оборону. В минобороны назвали эту линию "линией Т" — от моей фамилии", - сказал он.

О главной задаче АТО

Турчинов признался, что, зная результаты действий и решений весны 2014 года, прошел бы этот путь снова.

"Я не знаю. Наверное, я прошел бы этот путь снова. Потому что можно сделать очень много, когда у тебя есть соответствующие инструменты. Когда у тебя есть полки, ты можешь быть полководцем. А когда у тебя ничего нет, а есть только огромная ответственность, то вариантов не так много", — сказал он.

По его мнению, в нынешних условиях главная задача украинских военных — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток.

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"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу (смеется)", — подытожил он.