При обстреле ополченцами шахты "Бутовка" погиб боец ВСУ - штаб АТО

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В результате обстрела позиций украинских военных в районе шахты "Бутовка", во время которого ополченцы применили крупнокалиберные минометы, погиб боец механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на донецком направлении, сообщил в среду вечером пресс-центр штаба АТО.

В штабе добавили, что количество нарушений "режима тишины" с начала минувших суток возросло до 52. В частности, по состоянию на 18.00 среды было зафиксировано 24 обстрела позиций сил АТО.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.