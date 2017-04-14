Ужас без конца: 3 года АТО

Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине три года продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, который официальные власти называют антитеррористической операцией.

Датой начала конфликта в Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

28 мая 2014 года на тот момент – кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции".

По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года, жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

Государственно несет ответственность за граждан

Независимо от того, каким именно словом называет государство вооруженный конфликт – война, АТО, борьба с терроризмом и пр, – Украина присоединилась к конвенциям международного гуманитарного права и несет по ним все обязательства, присущие воюющей стороне, напомнила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Главное из обязательств заключается в защите мирного населения, которое страдает в конфликте. Мы несем полную ответственность за жизни наших граждан, находящихся в зоне боевых действий, независимо от того, называем ли мы их войной", – отметила эксперт.

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Она сообщила, что в мае 2015 года Украина заявила о частичном отходе от положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод на территории ОРДЛО "до конца российской вооруженной агрессии".

"Тем самым лишив не только воющих, но и всех мирных украинских граждан защиты и возможности обращаться в ЕСПЧ в случае нарушения их прав и получать компенсацию от государства. Это не снимает ни с государства ответственности за соблюдение прав человека на его территории, ни с лиц, совершивших военные преступления — речь здесь только о деньгах, как ни цинично это звучит", — подчеркнула эксперт.

Кто за мир – "враг"

По словам Дьяченко, трехлетний юбилей АТО Украина встречает в ситуации, когда несколько миллионов беженцев с Донбасса практически лишены гражданских прав на территории своей страны, и законопроекты об их защите не рассматриваются парламентом.

"Минские соглашения не выполняются. Государственная пропаганда объявляет врагами всех, кто выступает за прекращение боевых действий. Информационная повестка дня, навязываемая властью, содержит только дискуссии о том, как лучше вести войну — с блокадой или без, с запретами на русский язык или без них, с визовым режимом с РФ или с безвизовым и т.д.", — сказала Дьяченко.

Она отметила, что блокада Донбасса и другие противоправные действия незаконных вооруженных формирований при молчаливом бездействии власти умножают беспредел и работают только на продолжение вооруженного конфликта и усиление партии войны и акционеров батальонов.

"В такой ситуации им совершенно безразлично, какой у них рейтинг и есть ли он вообще — в хаосе существует только право сильного. Власть забывает только одно: украинский народ, как источник власти, точно не делегировал никому полномочий бесконечно продолжать войну, поэтому каждый новый день продолжения боевых действий отражается также и на ее легитимности", - подытожила политэксперт.

"Война – палочка-выручалочка для власти"

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что "эвфемизм, который называется АТО, мое личное мнение, что мы имеем прецедент гражданской войны с элементами интервенции".

По его словам, происходящее сейчас в Донбассе приобрело все черты гибридной войны.

"То есть, когда власть одной рукой посылает людей умирать в борьбе с врагом, а другой рукой с теми, кого именует врагом, она ничтоже сумняшеся с выгодой для себя торгует, делая на этом немалый гешефт… То есть на лицо такая вот гибридность", – сказал эксперт.

Понятно, что в нынешних условиях для власти конфликт на Востоке – это палочка-выручалочка, которой всегда можно заткнуть рты критикам власти – это с одной стороны, отмечает Золотарев.

"А с другой стороны, списывать свои просчеты и воровство, причем зарабатывать немалые на этом деньги. В условиях падающей украинской экономики. Поэтому, как мне представляется, пока будет эта власть, до тех пор будет такая гибридная война", – спрогнозировал политолог.

Для нынешней "картельной партии власти" выгоден такой конфликт в гибридном виде – "чтобы он не выходил на уровень масштабного конфликта, который Украина явно не потянет, – но в то же время чтобы был тлеющий конфликт, который позволял бы говорить о войне, но при этом воруя похлеще, чем в мирное время, снимая коррупционную ренту", сообщил эксперт.

"Война – это такая дымовая завеса, которая отвлекает мнение общественности от того, что система власти не изменилась. Да, она надела вышиванки, она кричит о патриотизме, но так же весь смысл ее существования – это получение коррупционной ренты. И война – в помощь. Поэтому пока нынешняя картельная партия власти будет находиться у руля, разве что только под очень мощным внешним давлением может что-то измениться в плане реализации "Минска" или любых других соглашений. Она в них не заинтересована", – резюмировал Андрей Золотарев.