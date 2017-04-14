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    Аналитика и комментарии

    Ужас без конца: 3 года АТО

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие и новые обстрелы (95)

    (обновлено: )536100
    Конфликт в Донбассе приобрел все признаки гибридной войны, а Украина несет полную ответственность за жизни граждан, находящихся в зоне боевых действий – независимо от того, называть ли их войной, отмечают эксперты.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
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    Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине три года продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, который официальные власти называют антитеррористической операцией.

    Датой начала конфликта в Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". 

    Политолог, руководитель аналитического Центра Третий сектор Андрей Золотарев.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев об АТО, вывернутом наизнанку

    14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования. 

    28 мая 2014 года на тот момент – кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции". 

    По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года, жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

    Государственно несет ответственность за граждан

    Независимо от того, каким именно словом называет государство вооруженный конфликт – война, АТО, борьба с терроризмом и пр, – Украина присоединилась к конвенциям международного гуманитарного права и несет по ним все обязательства, присущие воюющей стороне, напомнила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    "Главное из обязательств заключается в защите мирного населения, которое страдает в конфликте. Мы несем полную ответственность за жизни наших граждан, находящихся в зоне боевых действий, независимо от того, называем ли мы их войной", – отметила эксперт. 

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    Она сообщила, что в мае 2015 года Украина заявила о частичном отходе от положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод на территории ОРДЛО "до конца российской вооруженной агрессии".

    "Тем самым лишив не только воющих, но и всех мирных украинских граждан защиты и возможности обращаться в ЕСПЧ в случае нарушения их прав и получать компенсацию от государства. Это не снимает ни с государства ответственности за соблюдение прав человека на его территории, ни с лиц, совершивших военные преступления — речь здесь только о деньгах, как ни цинично это звучит", — подчеркнула эксперт.

    Кто за мир – "враг"

    По словам Дьяченко, трехлетний юбилей АТО Украина встречает в ситуации, когда несколько миллионов беженцев с Донбасса практически лишены гражданских прав на территории своей страны, и законопроекты об их защите не рассматриваются парламентом. 

    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Onliner (Белоруссия)
    Контактная группа в Минске: надежда на мир, политический тупик

    "Минские соглашения не выполняются. Государственная пропаганда объявляет врагами всех, кто выступает за прекращение боевых действий. Информационная повестка дня, навязываемая властью, содержит только дискуссии о том, как лучше вести войну — с блокадой или без, с запретами на русский язык или без них, с визовым режимом с РФ или с безвизовым и т.д.", — сказала Дьяченко.

    Она отметила, что блокада Донбасса и другие противоправные действия незаконных вооруженных формирований при молчаливом бездействии власти умножают беспредел и работают только на продолжение вооруженного конфликта и усиление партии войны и акционеров батальонов. 

    "В такой ситуации им совершенно безразлично, какой у них рейтинг и есть ли он вообще — в хаосе существует только право сильного. Власть забывает только одно: украинский народ, как источник власти, точно не делегировал никому полномочий бесконечно продолжать войну, поэтому каждый новый день продолжения боевых действий отражается также и на ее легитимности", - подытожила политэксперт. 

    "Война – палочка-выручалочка для власти"

    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что "эвфемизм, который называется АТО, мое личное мнение, что мы имеем прецедент гражданской войны с элементами интервенции". 

    По его словам, происходящее сейчас в Донбассе приобрело все черты гибридной войны. 

    "То есть, когда власть одной рукой посылает людей умирать в борьбе с врагом, а другой рукой с теми, кого именует врагом, она ничтоже сумняшеся с выгодой для себя торгует, делая на этом немалый гешефт… То есть на лицо такая вот гибридность", – сказал эксперт. 

    Понятно, что в нынешних условиях для власти конфликт на Востоке – это палочка-выручалочка, которой всегда можно заткнуть рты критикам власти – это с одной стороны, отмечает Золотарев.

    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Три года мытарств. АТО на востоке

    "А с другой стороны, списывать свои просчеты и воровство, причем зарабатывать немалые на этом деньги. В условиях падающей украинской экономики. Поэтому, как мне представляется, пока будет эта власть, до тех пор будет такая гибридная война", – спрогнозировал политолог. 

    Для нынешней "картельной партии власти" выгоден такой конфликт в гибридном виде – "чтобы он не выходил на уровень масштабного конфликта, который Украина явно не потянет, – но в то же время чтобы был тлеющий конфликт, который позволял бы говорить о войне, но при этом воруя похлеще, чем в мирное время, снимая коррупционную ренту", сообщил эксперт. 

    "Война – это такая дымовая завеса, которая отвлекает мнение общественности от того, что система власти не изменилась. Да, она надела вышиванки, она кричит о патриотизме, но так же весь смысл ее существования – это получение коррупционной ренты. И война – в помощь. Поэтому пока нынешняя картельная партия власти будет находиться у руля, разве что только под очень мощным внешним давлением может что-то измениться в плане реализации "Минска" или любых других соглашений. Она в них не заинтересована", – резюмировал Андрей Золотарев.

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