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    Штаб АТО назвал населенные пункты, попавшие под обстрел ополченцев

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    Донбасс: пасхальное перемирие и новые обстрелы (94)

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    По данным пресс-центра АТО, на донецком направлении ополченцы обстреляли населенные пункты Авдеевка, Луганское, Невельское, Каменка и район шахты Бутовка.
    Украинские военные на окраинах Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 65 раз открывали огонь по их позициям, двое военных ранены, сообщает пресс-центр военной операции.

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    Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

    По данным пресс-центра спецоперации в Facebook, ополченцы за прошедшие сутки "65 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины". Кроме того, отмечают в ВСУ, за минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.

    Как сообщают силовики, приморское направление остается центром противостояния. Отмечается, что на донецком направлении ополченцы обстреляли населенные пункты Авдеевка, Луганское, Невельское, Каменка и район шахты Бутовка. По данным пресс-центра, обстреляны также Новоалександровка и Катериновка.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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