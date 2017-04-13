Ополченцы нарушают режим тишины в Донбассе на всех направлениях - штаб АТО

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы с 10.00 до 20.45 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил пресс-центр антитеррористической операции.

"Так, с 10.00 до 20.45 подразделения… террористических войск 25 раз нарушили объявленный режим "тишины". На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении пресс-центра спецсиловиков в Facebook.

Военные заявили, что "строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.