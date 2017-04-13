Золотарев об АТО, вывернутом наизнанку

РИА Новости Украина

В Украине три года продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, который официальные власти называют антитеррористической операцией.

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

"Эвфемизм, который называется АТО, мое личное мнение, что мы имеем прецедент гражданской войны с элементами интервенции", – заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, происходящее сейчас в Донбассе приобрело все черты гибридной войны.

"То есть, когда власть одной рукой посылает людей умирать в борьбе с врагом, а другой рукой с теми, кого именует врагом, она ничтоже сумнящеся с выгодой для себя торгует, делая на этом немалый гешефт… То есть на лицо такая вот гибридность", – сказал эксперт.

Понятно, что в нынешних условиях для власти конфликт на Востоке – это палочка-выручалочка, которой всегда можно заткнуть рты критикам власти – это с одной стороны, отмечает Золотарев.

"А с другой стороны, списывать свои просчеты и воровство, причем зарабатывать немалые на этом деньги. В условиях падающей украинской экономики. Поэтому, как мне представляется, пока будет эта власть, до тех пор будет такая гибридная война", – спрогнозировал политолог.

Для нынешней "картельной партии власти" выгоден такой конфликт в гибридном виде – "чтобы он не выходил на уровень масштабного конфликта, который Украина явно не потянет, – но в то же время чтобы был тлеющий конфликт, который позволял бы говорить о войне, но при этом воруя похлеще, чем в мирное время, снимая коррупционную ренту", — сообщил эксперт.

"Война – это такая дымовая завеса, которая отвлекает мнение общественности от того, что система власти не изменилась. Да, она надела вышиванки, она кричит о патриотизме, но так же весь смысл ее существования – это получение коррупционной ренты. И война – в помощь. Поэтому пока нынешняя картельная партия власти будет находиться у руля, разве что только под очень мощным внешним давлением может что-то измениться в плане реализации "Минска" или любых других соглашений. Она в них не заинтересована", — резюмировал Андрей Золотарев.

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