Кость Бондаренко об идиотизме и весеннем обострении политиков

РИА Новости Украина

Люди, склонные к мистике, говорят о том, что накануне Пасхи нечисть активизируется. Я материалист, а потому больше склонен верить в весеннее обострение психических болезней в период полной Луны, пишет на своей странице в Facebook политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Иначе чем объяснить такое количество откровенно идиотских действий и предложений, которые прозвучали практически одновременно — в течение 2-3 дней. Предложение Виталия Кличко переименовать проспект Победы, предложение Вячеслава Кириленко перенести День Космонавтики, предложения отказаться от всей советской нормативно-правовой базы (очевидно, включая международные договоры — в частности, соглашения о границах и об учредительстве в ООН). Что я еще забыл?

Читайте также: Бондаренко: отношения ЕС и Турции напомнили мне старый анекдот

Сегодня (в четверг, 13 апреля — Ред.), когда я пришел в офис Международного центра перспективных исследований и увидел двух мордоворотов в бронежилетах и ​​с оружием, которые "проводили следственные действия", а затем прочитал о том, что "прокуратура Автономной Республики Крым" решила обвинить Василия Филипчука в том, что он является "духовным вдохновителем" депутата Андрея Артеменко (который, как известно, предложил свой план мирного урегулирования ситуации на востоке страны), у меня возникло несколько вопросов:

1. Подобные обыски должны состояться у всех, кто выступает против войны (по последним социологическим исследованиям — более 2/3 граждан Украины)? Или только у тех, кто об этом говорит откровенно?

2. Будет ли попытка добиться проведения аналогичных обысков у Генри Киссинджера и у Виктора Пинчука, которые до Артеменко и Филипчука высказывали аналогичные взгляды? Особенно рекомендую заявиться к Киссинджеру — у него многое можно найти.

3. Слышали ли что-то в нашей прокуратуре о понятии "свобода слова"? Хотя после того, как Луценко ушел из журналистики (был в его жизни такой период), он это понятие постарался вытеснить из своей памяти.

4. Сколько дипломатов, депутатов, общественных активистов стояло бы сейчас на улице Институтской возле офиса МЦПИ, если бы аналогичная история имела бы место во времена Кучмы и Януковича?

Нет, все-таки полная Луна в разгар весны делает великие дела.

P.S. А вообще ребята из "прокуратуры АРК" — это в целом смешное явление. Цадик Нахман когда-то говорил евреям: "Где вы — там Иерусалим". Очевидно, Гюндуз Айдинович Мамедов принял эти слова близко к сердцу и перефразировал в "Где мы — там и Крым", — написал Бондаренко.