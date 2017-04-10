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    Штаб АТО обвинил ополченцев в обстрелах Авдеевки и Песок

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    Донбасс: пасхальное перемирие (63)

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    По данным силовиков, на приморском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов, на донецком - ополченцы обстреляли населенные пункты Авдеевка, Пески, Верхнеторецкое и район шахты "Бутовка".
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям силовиков, двое военных получили ранения, сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

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    Согласно сообщению, на приморском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов. Отмечается, что на донецком направлении ополченцы обстреляли населенные пункты Авдеевка, Пески, Верхнеторецкое и район шахты "Бутовка".

    По данным пресс-центра, обстреляны также Новозвановка, Троицкое, Крымское, Новотошковское и Станица Луганская.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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