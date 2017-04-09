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    В Донбассе ранены четыре силовика - Минобороны

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (62)

    (обновлено: )9420
    Как заявил представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник заявил на брифинге, что четверо силовиков получили ранения в Донбассе за минувшие сутки.

    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

    По его словам, погибших среди силовиков нет.

    "За прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо украинских военных получили ранения", — сказал Мотузяник.

    Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что журналисты и представители СЦКК попали под обстрел в районе находящегося под контролем ЛНР поселка Донецкий в Донбассе.

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