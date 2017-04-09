В Донбассе ранены четыре силовика - Минобороны

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник заявил на брифинге, что четверо силовиков получили ранения в Донбассе за минувшие сутки.

По его словам, погибших среди силовиков нет.

"За прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо украинских военных получили ранения", — сказал Мотузяник.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что журналисты и представители СЦКК попали под обстрел в районе находящегося под контролем ЛНР поселка Донецкий в Донбассе.