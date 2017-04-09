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    ВСУ сообщили о 59 обстрелах их позиций в Донбассе, 4 человека ранены

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (422)

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    Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, из минометов калибром 82 миллиметра и автоматических гранатометов обстреливалось Водяное. Под обстрел минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции силовиков в Марьинке.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    "За минувшие сутки силы АТО были обстреляны 59 раз… Четверо украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Согласно сообщению, из минометов калибром 82 миллиметра и автоматических гранатометов обстреливалось Водяное. Под обстрел минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции силовиков в Марьинке.

    По информации пресс-центра, на донецком направлении из вооружения БТР, минометов калибрами 82 и 120 миллиметров обстреливались позиции в Верхнеторецком. Сообщается, что в районе Песков огонь велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, под обстрелы попали Авдеевка, Троицкое и шахта "Бутовская", утверждают силовики.

    Сообщается также, что на луганском направлении из автоматических гранатометов обстреливалась Новоалександровка.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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