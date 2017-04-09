ВСУ сообщили о 59 обстрелах их позиций в Донбассе, 4 человека ранены

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения.

"За минувшие сутки силы АТО были обстреляны 59 раз… Четверо украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, из минометов калибром 82 миллиметра и автоматических гранатометов обстреливалось Водяное. Под обстрел минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции силовиков в Марьинке.

По информации пресс-центра, на донецком направлении из вооружения БТР, минометов калибрами 82 и 120 миллиметров обстреливались позиции в Верхнеторецком. Сообщается, что в районе Песков огонь велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, под обстрелы попали Авдеевка, Троицкое и шахта "Бутовская", утверждают силовики.

Сообщается также, что на луганском направлении из автоматических гранатометов обстреливалась Новоалександровка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.