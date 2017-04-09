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    Журналисты и представители СЦКК попали под обстрел в Донбассе - ЛНР

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    Донбасс: пасхальное перемирие (60)

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    В ЛНР сообщили, что при выезде на место обстрела поселка Донецкий, который, по их данным, произошел вчера, были обстреляны представители СЦКК и журналисты.
    Ополченец в ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Журналисты и представители СЦКК попали под обстрел в районе находящегося под контролем ЛНР поселка Донецкий в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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    "Сегодня при выезде на место обстрела поселка Донецкий, который произошел (вчера – ред.) в 16.10, были обстреляны представители СЦКК и журналисты", — заявил Марочко.

    По его словам, на данный момент продолжается обстрел, применяется стрелковое оружие, предположительно, было два разрыва СПГ-9.

    "Более детальная информация уточняется, потому что обстрелы еще ведутся", — добавил собеседник агентства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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