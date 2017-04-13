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    В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных

    (обновлено: )17730
    В пресс-центре штаба АТО сообщили, что виновные должностные лица, установленные по результатам расследования, будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих погибли в зоне проведения антитеррористической операции в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-центр АТО.

    "Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием", — говорится в сообщении пресс-центра в сети Facebook.

    Обстоятельства на данный момент выясняются. Другие подробности пока не приводятся.

    Ранее под Харьковом задержали иномарку с внушительным арсеналом оружия.

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