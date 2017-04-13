В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих погибли в зоне проведения антитеррористической операции в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием", — говорится в сообщении пресс-центра в сети Facebook.

Обстоятельства на данный момент выясняются. Другие подробности пока не приводятся.

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