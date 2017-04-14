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    Три года АТО: конфликт на Донбассе в цифрах и фактах

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (99)

    (обновлено: )137
    В Украине три года продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, который официальные власти называют антитеррористической операцией. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Три года войны: конфликт в Донбассе в цифрах и фактах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Датой начала конфликта на Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". 

    14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования. 

    Продолжение читайте в статье "Ужас без конца: 3 года АТО"

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