Перемирие в Донбассе: жители ждут обострения – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Три года назад, 13 апреля 2014 года, неизвестные вооруженные люди в камуфляже захватили отделение МВД в Славянске, а затем и другие административные здания. Также были захвачены госучреждения и органы местной власти сразу в нескольких городах Донбасса: Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке, Красном Лимане (ныне Лиман), Артемовске (нынешний Бахмут) и Красноармейске (ныне Покровск).

После этого Александр Турчинов, находившийся на посту исполняющего обязанности президента, объявил о начале в Украине АТО и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Понадобилось почти три месяца, чтобы Славянск снова стал украинским.

Однако не все города удалось освободить, а антитеррористическая операция продолжается по сей день.

Об обстановке в Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артём Маслаков.

Какая обстановка в зоне АТО в настоящее время, учитывая договоренность о пасхальном перемирии?

– О перемирии действительно договаривались. Полноценно оно должно вступить в десять часов утра в четверг.

В настоящее время в зоне АТО достаточно тихо. То есть сообщений о выстрелах или столкновениях на утро сегодняшнего дня не было. Вместе с тем очень громко было накануне вечером, в районе 12 часов ночи. Канонаду слышал весь Донецк. Вновь была обстреляна шахта Бутовка, также стреляли в районе Донецкого аэропорта, в районе Марьинки, на южном и мариупольском направлениях.

Люди уже привыкли, что перемирие — это своего рода толчок к очередному обострению. Тем не менее, пасхальное перемирие сегодня может и начнется.

Что происходит в Авдеевке?

— Фильтровальная станция находится в "серой зоне", но обстрелы происходят постоянно. На данный момент ситуация достаточно спокойная. Авдеевка не чувствует коммунальных проблем. Также работает завод, а люди ходят на работу. Можно говорить о том, что этот напряженный режим остается, но есть определенная стабилизация.

Насколько готовы пункты пропуска к увеличению потока людей?

— Пункты пропуска сейчас работают в ускоренном режиме пропуска и досмотра. Однако очереди на них небольшие все же скапливаются. Максимальная очередь машин накануне была зафиксирована длиной в пять километров. В среднем в сутки проходит где-то до 30 тысяч машин. Ожидается, что к праздникам поток увеличится. Официальные службы говорят, что они готовы.

Качество досмотра остается приблизительно таким же, каким было раньше. Бывают случаи, когда пропускают всех подряд, практически не досматривая, а бывает, когда очень тщательно досматривают каждого. Возможно в этом заключается специальная тактика.

Стоит ли ждать, что перемирие все-таки будет выполняться?

– Есть безусловная надежда на то, что очередное перемирие наступит, хотя люди скептически относятся к тому, о чем договариваются в Минске. Потому что даже если эти перемирия наступают, то обычно они длятся недолго. Но, собственно, хочется надеяться на то, что в этот раз все будет по-другому.

Есть ли какие-то подвижки в процессе обмена пленными?

– Международные миссии работают, и в первую очередь это Международный Красный Крест. Тем не менее, говорить о том, что в ближайшие дни следует ждать каких-либо обменов, пока не приходится.

Здесь есть два момента. Во-первых, переговорщики не всегда анонсируют эти обмены. Все-таки есть определенная проблема в обмене всех на всех. Мы на это согласиться не можем и тут есть загвоздка. В ближайшие дни говорить о каком-либо обмене не хочется, нет такой информации.

Также об обстановке в Донбассе рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы волонтер Илья Лысенко.

Уменьшилась ли необходимость волонтерской помощи?

– Необходимость остается. На сегодняшний день уже более оперативно решаются вопросы Минобороны. А по снабжению военнослужащих, уже нет большой проблемы с питанием и интендантским снабжением. Поэтому здесь народная помощь уже должна идти по другому пути.

Если сравнивать, то тогда было максимально приоритетно поддержать армию и питанием, и одеждой, и медицинским снабжением. Сейчас это не в приоритете.

С другой стороны, все равно остаются довольно серьезные пробелы в работе и медицинской эвакуации раненых. Здесь без волонтеров не обойтись никак. На самом деле мы действительно задаем определенный тон работы и показываем, как необходимо работать.

Мы более дисциплинированы, прогнозируемы и системны. Мы качественнее во многих вопросах, хотя у нас не хватает квалифицированных медиков. Надо отдать должное, что Минобороны в этом более продвинуто, но в качестве всего остального мы задаем тон.

Уменьшилась ли каким-то образом помощь со стороны населения, чтобы участвовать в волонтерстве?

– Уменьшилась в десятки раз. Население не понимает, почему государство проигнорировало народную помощь. Многие какую-то даже обиду в себе затаили. А волонтерское движение совершенно не способно существовать и каким-то образом реализовать себя, если нет народной помощи.

Вот нашей группе пока удается взывать к помощи населения, и оно нас поддерживает. Скорее всего это связано со спецификой нашей работы и с определенным доверием.

Хотя я наблюдаю, что многие волонтерские организации свели свою работу к номинальному существованию, потому что население не активно помогает. Необходимости собирать по магазинам продукты нет. Бойцы сыты. Конечно, не хватает разносолов, но эти изыски не предусмотрены. Медикаментов тоже хватает. Другое дело, что зачастую нужны очень узкоспециализированные медикаменты, которые в дефиците.

Поэтому какая-то ниша всегда существует, где государство не может оперативно отработать свою функцию. Но все-таки народ Украины может себя реализовать в качестве помощников нашим бойцам, находящимся здесь.

Ранее председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что программа ипотечного кредитования для переселенцев не будет пользоваться спросом.