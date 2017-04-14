Может, и выигрышная партия? Соцсети о новой политсиле Савченко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

А партий в Украине прибавилось. Теперь собственной политсилой обзавелась и скандальная народная избранница Надежда Савченко, назвав ее "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд, на котором было принято решение о создании партии, состоялся в четверг, 13 апреля, в столичном отеле "Козацкий". Там же, на съезде, Савченко избрали главой партии.

В украинском сегменте соцсетей новое начинание Савченко встретили с большим энтузиазмом: "Прочитал в ленте, что Савченко создала свою партию, с нетерпением жду, когда ее выгонят оттуда"; "Выборы на носу, вот и зашевелились". "Ну, наконец-то! А то этот непонятный заплыв затянулся. Теперь добро пожаловать в наше обычное партийное унылое г…. Со скандалами, кидками и подставами. ОППС — и теперь она в стойле, и никаких преимуществ", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook