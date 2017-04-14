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    Аналитика и комментарии

    Может, и выигрышная партия? Соцсети о новой политсиле Савченко

    (обновлено: )26711
    Скандальный украинский нардеп Надежда Савченко создала и возглавила партию. Это не первая политсила народной героини, но чем же она отличается от предыдущей? Что думают по этому поводу сами украинцы и что пишут о новой партии Савченко в соцсетях?
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    А партий в Украине прибавилось. Теперь собственной политсилой обзавелась и скандальная народная избранница Надежда Савченко, назвав ее "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд, на котором было принято решение о создании партии, состоялся в четверг, 13 апреля, в столичном отеле "Козацкий". Там же, на съезде, Савченко избрали главой партии.

    В украинском сегменте соцсетей новое начинание Савченко встретили с большим энтузиазмом: "Прочитал в ленте, что Савченко создала свою партию, с нетерпением жду, когда ее выгонят оттуда"; "Выборы на носу, вот и зашевелились". "Ну, наконец-то! А то этот непонятный заплыв затянулся. Теперь добро пожаловать в наше обычное партийное унылое г…. Со скандалами, кидками и подставами. ОППС — и теперь она в стойле, и никаких преимуществ", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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