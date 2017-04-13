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    Политика

    Савченко создала новую партию - СМИ

    (обновлено: )51412
    По данным одного из интернет-изданий, партия получила название "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Первый съезд политической силы прошел в отеле "Казацкий".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", сообщает "Страна" со ссылкой на источник, близкий к руководству новой политической силы.

    Первый съезд политсилы состоялся в четверг в отеле "Казацкий" в центре Киева.

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    Савченко избрали главой партии.

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    В конце декабря 2016 года Надежда Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которого было заявлено построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Нардеп тогда заявляла, что организация не будет политической. Позже она передумала и добавила, что "РУНА" со временем станет политической.

    В феврале текущего года "РУНА" заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады из-за "разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы".

    Сегодняшнее утро у Надежды Савченко началось с ДТП. Авария произошла на столичной Троещине, и, как выяснилось позже, за рулем автомобиля была ее сестра Вера. Она сбила пожилую женщину. По данным интернет-пользователей, пенсионерка отделалась "вывихом ноги". Судя по фото, сестры общались с ней, Надежда помогла ей подняться. На место ДТП выезжали патрульные и медики.

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