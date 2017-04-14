Савченко об аварии: мы заботимся о пострадавшей и ее коте

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко сообщила, что заботится о пожилой женщине, которую накануне сбила на машине ее сестра.

В четверг стало известно, что сестра депутата Вера Савченко сбила на машине в Киеве пожилую женщину. Надежда Савченко подтвердила, что за рулем находилась ее сестра, которая должна была отвезти ее на работу. По словам Савченко, когда ее сестра сдавала на машине назад, то зацепила женщину.

"У нее компрессионный перелом колена, сейчас она находится в больнице скорой помощи, мы постоянно там, сейчас снова туда едем. Вся медицинская первая помощь ей была предоставлена мной, сейчас посмотрим, нужна ли ей операция или нужен просто гипс, и женщина будет лечиться. Она одинока, находится под соцопекой. У нее есть кот, о котором мы также заботимся. Будем надеяться на ее быстрое выздоровление", — сказала Савченко в ходе общения с журналистами в Верховной раде, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Савченко создала собственную политическую силу.