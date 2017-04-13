Машина с нардепом Савченко сбила пенсионерку - соцсети

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль, в которой находилась внефракционный народный депутат Надежда Савченко, утром в четверг сбил женщину, авария произошла на улице Теодора Драйзера, 4 в Деснянском районе Киева, сообщается на странице группы "Троещина ВК".

"10 минут назад (9:00. 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)", — говорится в сообщении.

vk.com/troyeshchyna_array ДТП с участием Надежды Савченко в Киеве 13 апреля

Судя по фото, выложенным в соцсети, Савченко подошла к пострадавшей и помогла ей подняться.

На месте ДТП также присутствует ее сестра Вера.

vk.com/troyeshchyna_array Вера и Надежда Савченко на месте ДТП в Киеве 13 апреля

На место прибыли автомобиль патрульной полиции и скорой помощи.

vk.com/troyeshchyna_array ДТП с участием Надежды Савченко в Киеве 13 апреля

Это не первое ДТП в Киеве, участником которого становилась Надежда Савченко. В сентябре прошлого года водитель BMW пробил колесо о торчащий люк и остановился для его замены. Сзади в том же ряду остановился автомобиль, пассажиром которого была нардеп. В машины на полной скорости врезался виновник аварии.

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Пользователь Kseniya Kikot в комментарии к фото сегодняшнего ДТП написала, что женщина "еле шла, результат аварии — вывих ноги в боковую сторону".

Одни пользователи посоветовали Савченко ездить на маршрутке и раскритиковали за быструю езду. Другие обвинили власти в бездействии. "По-моему, это всего лишь последствие бездействия полиции на переход проезжей части в неположенном месте и беготня деб**ов через 8 полос. Бабушка — не первая и не последняя", — написал Иван Разгулин. Третьи, несмотря ни на что, отреагировали с юмором: "Ну, очевидно же, бабка — агент Госдепа" (комментарий пользователя с ником Mr Moff).