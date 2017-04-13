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    Машина с нардепом Савченко сбила пенсионерку - соцсети

    (обновлено: )96703
    Интернет-пользователи сообщают в соцсети, что ДТП произошло утром в четверг, женщина получила вывих ноги. На место прибыли автомобиль патрульной полиции и "скорая".
    Автомобиль Надежды Савченко сбил женщину в Киеве
    vk.com/troyeshchyna_array

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль, в которой находилась внефракционный народный депутат Надежда Савченко, утром в четверг сбил женщину, авария произошла на улице Теодора Драйзера, 4 в Деснянском районе Киева, сообщается на странице группы "Троещина ВК".

    "10 минут назад (9:00. 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)", — говорится в сообщении.

    vk.com/troyeshchyna_array
    ДТП с участием Надежды Савченко в Киеве 13 апреля

    Судя по фото, выложенным в соцсети, Савченко подошла к пострадавшей и помогла ей подняться.

    На месте ДТП также присутствует ее сестра Вера.

    vk.com/troyeshchyna_array
    Вера и Надежда Савченко на месте ДТП в Киеве 13 апреля

    На место прибыли автомобиль патрульной полиции и скорой помощи. 

    vk.com/troyeshchyna_array
    ДТП с участием Надежды Савченко в Киеве 13 апреля

    Это не первое ДТП в Киеве, участником которого становилась Надежда Савченко. В сентябре прошлого года водитель BMW пробил колесо о торчащий люк и остановился для его замены. Сзади в том же ряду остановился автомобиль, пассажиром которого была нардеп. В машины на полной скорости врезался виновник аварии.

    Смотрите также: Кадры с места ДТП с участием Савченко

    Пользователь Kseniya Kikot в комментарии к фото сегодняшнего ДТП написала, что женщина "еле шла, результат аварии — вывих ноги в боковую сторону".

    Одни пользователи посоветовали Савченко ездить на маршрутке и раскритиковали за быструю езду. Другие обвинили власти в бездействии. "По-моему, это всего лишь последствие бездействия полиции на переход проезжей части в неположенном месте и беготня деб**ов через 8 полос. Бабушка — не первая и не последняя", — написал Иван Разгулин. Третьи, несмотря ни на что, отреагировали с юмором: "Ну, очевидно же, бабка — агент Госдепа" (комментарий пользователя с ником Mr Moff).

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