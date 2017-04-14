Савченко сообщила, чем займется ее политсила

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Савченко создала собственную политическую силу.

"На днях прошла информация, что я создала партию имени себя. Это не партия имени меня. Эта партия была создана львовянами, ее название очень хорошее – "Наступ". В это раз на съезде мы изменили название и переизбрали меня главой партии, я поставила свое имя под этой партией, под ту идею, которую будет распространять и доносить эта партия – изменение политической системы страны", — сказала Савченко журналистам в пятницу.

Депутат уточнила, что партия получила название "Общественная платформа Надежды Савченко". При этом она пообещала вскоре презентовать политическую программу.

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Она заявляла, что организация не будет политической.

Позже Савченко заявила, что созданная ею общественная платформа "РУНА" со временем станет политической. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.