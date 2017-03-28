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    Общество

    Савченко: иракский принц предлагал за меня $300 тысяч

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    Надежда Савченко рассказывала историю с принцем еще до событий в Донбассе и своего заключения в российской тюрьме. В опубликованном в 2009 году интервью летчица рассказывала, что тот же самый принц предлагал командиру за нее вшестеро меньшую сумму - $50 тыс.
    Надежда Савченко курит после пресс-конференции
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что во время миротворческой миссии в Ираке ее сватал местный принц. Об этом политик сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

    По ее словам, принц по имени Эс-Сувейри предлагал командиру выкуп в размере $300 тыс. Савченко отметила, что на тот момент отнеслась к такому предложению с "диким непониманием и просто со смехом", но впоследствии пришла к выводу, что для Ирака такая ситуация является нормальной.

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    "Я к этому тогда отнеслась с диким непониманием и просто со смехом, сейчас же я понимаю, что, в принципе, для них это было совершенно нормально. Но для меня это было несерьезно, конечно", — сказала она.

    Депутат подчеркнула, что принц предлагал достаточно крупную сумму по местным меркам, поскольку, по ее словам, средний "калым" за женщину в Ираке составляет $2,5 тыс.

    "$300 тысяч — это довольно много, потому что у них $2,5 тысячи — это калым за женщину, а $50 тысяч — это голова террориста, — объяснила Савченко. — Но деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась".

    Савченко рассказывала эту историю с принцем еще до событий в Донбассе и своего заключения в российской тюрьме. В интервью газете "Факты", датированном 2009 годом, летчица рассказывала, что тот же самый принц предлагал за нее $50 тыс.

    "В Ираке один арабский полицейский сначала хотел купить меня в жены за двух баранов — это у них там стандартная цена за женщину. Потом там же, в Ираке, меня хотел купить еще и принц Эс-Сувейры, уже за $50 тыс. Для сравнения: такую сумму у них дают за голову террориста. Принц ухаживал серьезно — привозил мне на КПП розы, финики, золото. Я брала только розы — чтобы уважить человека. В итоге комбат объяснил ему, что сделка невозможна. Хотя я не пошла бы за него даже за миллиард", — приводит издание слова Савченко.

    Ранее Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и править страной, как известный чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

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