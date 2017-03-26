"Проверим, в голосе ли я". Савченко спела в прямом эфире

Во время разговора с Гордоном Савченко пообещала, что еще неоднократно удивит украинцев.

На этой неделе нардеп привлекла к себе внимание, когда пришла в сессионный зал парламента в пуховике и на каблуках.

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В марте Надежда Савченко предстала в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором она является ведущей программы "Субъективные итоги недели". Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.