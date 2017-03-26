Савченко о судьбе Донбасса и Крыма: при этой власти не вернется ничего

"В истории ничего не бывает вечного. Все встанет на свои места. Просто вопрос о том, как скоро. При этой власти не вернется ничего. После того как в Украине люди изберут власть с желанием объединить страну, вернуть разум, сердца, территории нашей страны, тогда можно будет что-то изменить", — сказала Савченко в эфире канала "112 Украина".

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Разные политические силы в Украине в последнее время требуют провести досрочные выборы в парламент. В частности, оппозиционные фракции считают, что парламентская коалиция развалилась, что дает основания для роспуска Верховной Рады. Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция по-прежнему действует, а весной досрочных выборов в Раду не будет.