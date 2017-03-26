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    Савченко о судьбе Донбасса и Крыма: при этой власти не вернется ничего

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    Народный депутат Надежда Савченко считает, что перемены возможны в Украине только после переизбрания представителей власти. По ее словам, при существующей власти ничего не изменится.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "В истории ничего не бывает вечного. Все встанет на свои места. Просто вопрос о том, как скоро. При этой власти не вернется ничего. После того как в Украине люди изберут власть с желанием объединить страну, вернуть разум, сердца, территории нашей страны, тогда можно будет что-то изменить", — сказала Савченко в эфире канала "112 Украина".

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    Разные политические силы в Украине в последнее время требуют провести досрочные выборы в парламент. В частности, оппозиционные фракции считают, что парламентская коалиция развалилась, что дает основания для роспуска Верховной Рады. Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция по-прежнему действует, а весной досрочных выборов в Раду не будет.

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