Савченко о необходимости проведения Евровидения в Донбассе

Евровидение-2017 следует провести там, "где идет война – на линии разграничения", заявила внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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"Можно высказать свою позицию и придерживаться ее: поэтому у нас есть позиция. У нас есть оккупированные территории, о чем нас никто не спрашивал, у нас есть насмешка над украинским народом и над тем, что мы умираем", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее мнению, важно петь на фронте, поэтому надо устроить Евровидение на линии разграничения и, "возможно, это даст нам новое перемирие".

"Давайте устроим это шоу там, где ему есть место, там, где идет война. А если никто не хочет ехать туда, то лучше шоу не устраивать, потому что все это превращается в такую грязь, политическую грязь, чем на сегодняшний день и является Евровидение", — сказала нардеп.

Ранее российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.