наверх
28.03.201701:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Савченко о необходимости проведения Евровидения в Донбассе

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (529)

    (обновлено: )7301
    Надежда Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что надо устроить Евровидение-2017 на линии разграничения и, "возможно, это даст нам новое перемирие". В противном случае она не видит смысла в проведении песенного конкурса.
    Канал на Youtube NewsOne

    Евровидение-2017 следует провести там, "где идет война – на линии разграничения", заявила внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина, Савченко и "еврейское иго"

    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

    Читайте также: Принципиальная провокация Киева против РФ на Евровидении

    "Можно высказать свою позицию и придерживаться ее: поэтому у нас есть позиция. У нас есть оккупированные территории, о чем нас никто не спрашивал, у нас есть насмешка над украинским народом и над тем, что мы умираем", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

    По ее мнению, важно петь на фронте, поэтому надо устроить Евровидение на линии разграничения и, "возможно, это даст нам новое перемирие".

    "Давайте устроим это шоу там, где ему есть место, там, где идет война. А если никто не хочет ехать туда, то лучше шоу не устраивать, потому что все это превращается в такую грязь, политическую грязь, чем на сегодняшний день и является Евровидение", — сказала нардеп.

    Ранее российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

    Читайте также — ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске