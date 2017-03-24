Дитер Дем: считаю, немцы должны бойкотировать Евровидение

РИА Новости Украина

Если власти Украины не пустит российскую певицу Юлию Самойлову на Евровидение, Германия должна тоже воздержаться от участия, считает композитор и политик Левой партии Дитер Дем (Diether Dehm). Он считает, что Киев должен сделать для певицы исключение из санкционного закона.

Правительство Украины стремится воспрепятствовать участию российской певицы на конкурсе Евровидение, который пройдет 13 мая в Киеве. Певице в инвалидной коляске запретили въезд в страну, потому что она выступала в Крыму. Дитер Дем, композитор, певец и депутат от Левой партии в бундестаге, раскритиковал такую позицию в разговоре с корреспондентом Sputnik.

"Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса Евровидение", - говорит Дем. А именно, речь идет о сближении народов там, где политики терпят неудачу, подчеркнул Дем. Украинская политика "диктаторским способом вмешивается в искусство".

Автор песен, певец и политик сам в 1989 году принимал участие в предварительном отборе на Евровидение с немецкой стороны, как он рассказывает корреспонденту Sputnik Паулю Линке (Paul Linke). Поэтому он знает, что "артисты там ближе друг к другу, чем этого хотят политики".

Решения Киева являются "провокацией всех демократов в Европе", отреагировал Дем на претензии в том, что отправка Самойловой на Евровидение – это "российская провокация": "то есть тот, кто официально формулирует принцип толерантности бандеровских фашистов, провоцирует всех людей, которые прямо или косвенно чувствуют свою связь с 27 миллионами убитых советских людей. Поэтому они из преступника делают жертву. Они подменяют роли. Провокация исходила из Украины".

СБУ объявило запрет на въезд российской певицы в страну, сославшись на санкционный закон о том, что каждому, кто был в Крыму, будет отказано во въезде.

"Я считаю закон неправильным", — говорит депутат бундестага от Левой партии. "Должны быть, по крайней мере, исключения. Мои коллеги в бундестаге Андрей Хунко, Вольфганг Герке и другие тоже не смогли въехать, хотя они только привозили медикаменты в детскую больницу на Донбассе. Затем украинские власти преследовали их самыми гнусными, а также как я считаю антипарламентскими методами. С другой стороны, нужно, конечно, делать исключения, потому что речь здесь идет о том, что затронутыми оказываются артисты – а в случае этой артистки, дополнительно".

Дем полагает, что Евровидение впервые "в такой радикальной форме" было использовано в политических целях: "Становится понятно – определенные интересы ни с чем не считаются". Он ожидает, что организаторы конкурса в Европейском вещательном союзе (EBU) окажут давление на украинское правительство для отмены запрета на въезд. "Я вместе с коллегой Андреем Хунко заявил, что если этого не случится, и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников тоже в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия".

Шансы на это невелики. С немецкой стороны за Евровидение отвечает NDR. Журналист NDR Ян Феддерсен (Jan Feddersen) уже заявил, что он считает украинское решение "абсолютно естественным" и считает, что Киев "абсолютно прав". Российская певица "вероятно, используется в политических целях" Москвы, считает Феддерсен.