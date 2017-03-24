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    Дитер Дем: считаю, немцы должны бойкотировать Евровидение

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (523)

    (обновлено: )22930
    С немецкой стороны за Евровидение отвечает NDR. Журналист NDR Ян Феддерсен заявил, что считает решение Украины "абсолютно естественным" и считает, что Киев "абсолютно прав".
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Если власти Украины не пустит российскую певицу Юлию Самойлову на Евровидение, Германия должна тоже воздержаться от участия, считает композитор и политик Левой партии Дитер Дем (Diether Dehm). Он считает, что Киев должен сделать для певицы исключение из санкционного закона.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Евровидение-2017: запретами Украина пошумела на всю Европу

    Правительство Украины стремится воспрепятствовать участию российской певицы на конкурсе Евровидение, который пройдет 13 мая в Киеве. Певице в инвалидной коляске запретили въезд в страну, потому что она выступала в Крыму. Дитер Дем, композитор, певец и депутат от Левой партии в бундестаге, раскритиковал такую позицию в разговоре с корреспондентом Sputnik.

    "Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса Евровидение", - говорит Дем. А именно, речь идет о сближении народов там, где политики терпят неудачу, подчеркнул Дем. Украинская политика "диктаторским способом вмешивается в искусство".

    Автор песен, певец и политик сам в 1989 году принимал участие в предварительном отборе на Евровидение с немецкой стороны, как он рассказывает корреспонденту Sputnik Паулю Линке (Paul Linke). Поэтому он знает, что "артисты там ближе друг к другу, чем этого хотят политики".

    Решения Киева являются "провокацией всех демократов в Европе", отреагировал Дем на претензии в том, что отправка Самойловой на Евровидение – это "российская провокация": "то есть тот, кто официально формулирует принцип толерантности бандеровских фашистов, провоцирует всех людей, которые прямо или косвенно чувствуют свою связь с 27 миллионами убитых советских людей. Поэтому они из преступника делают жертву. Они подменяют роли. Провокация исходила из Украины".

    СБУ объявило запрет на въезд российской певицы в страну, сославшись на санкционный закон о том, что каждому, кто был в Крыму, будет отказано во въезде.

    Микрофон
    Из открытых источников
    Музыка на колесах и не только. Артисты-инвалиды на Евровидении

    "Я считаю закон неправильным", — говорит депутат бундестага от Левой партии. "Должны быть, по крайней мере, исключения. Мои коллеги в бундестаге Андрей Хунко, Вольфганг Герке и другие тоже не смогли въехать, хотя они только привозили медикаменты в детскую больницу на Донбассе. Затем украинские власти преследовали их самыми гнусными, а также как я считаю антипарламентскими методами. С другой стороны, нужно, конечно, делать исключения, потому что речь здесь идет о том, что затронутыми оказываются артисты – а в случае этой артистки, дополнительно".

    Дем полагает, что Евровидение впервые "в такой радикальной форме" было использовано в политических целях: "Становится понятно – определенные интересы ни с чем не считаются". Он ожидает, что организаторы конкурса в Европейском вещательном союзе (EBU) окажут давление на украинское правительство для отмены запрета на въезд. "Я вместе с коллегой Андреем Хунко заявил, что если этого не случится, и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников тоже в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия".

    Шансы на это невелики. С немецкой стороны за Евровидение отвечает NDR. Журналист NDR Ян Феддерсен (Jan Feddersen) уже заявил, что он считает украинское решение "абсолютно естественным" и считает, что Киев "абсолютно прав". Российская певица "вероятно, используется в политических целях" Москвы, считает Феддерсен.

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