Шабовта: в вопросах безопасности на Евровидении бардака будет очень много

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Последним масштабным мероприятием, проведенным в Украине, на которое прибыли тысячи гостей из-за рубежа, был чемпионат Европы по футболу Евро-2012. Накануне мероприятия в Днепропетровске раздавались взрывы — вымогатели подкладывали самодельные взрывные устройства в урны. Автоматически уровень террористической угрозы подскочил, и иностранные болельщики не торопились покупать билеты в Украину. Сегодня же ситуация намного хуже.

Вышедший из-под контроля преступный мир, расхлябанность полиции и СБУ, военные действия на востоке страны, поток оружия и взрывчатки, не вселяет оптимизма и уверенности, что безопасность гостей можно гарантировать, отмечает президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Сергей Борисович, оргкомитет определился и назначил ответственного за безопасность на Евровидении, говорят, что он большой специалист и данная тема ему знакома. Как вы думаете, в наше не спокойное время можно гарантировать безопасность гостей?

— Когда Евровидение проходило в Украине впервые в 2005 году, были откровенные и циничные поборы. Попытка Администрации президента нанять одну или несколько охранных компаний, по требованию организаторов песенного конкурса, провалилась. Суть в том, что откат, который вымогали чиновники, привел к тому, что все крупные операторы из уважения к себе отказались обслуживать Евровидение. Но согласились мелкие компании — была солянка сборная из шести или семи охранных структур. Уверен, что и в этом году ничего не изменилось, ведь возглавил службу безопасности Евровидения президент международной неправительственной организации "Международное антитеррористическое единство" Александр Дичек, он же занимался вопросами безопасности Евровидения в 2005 году и прикарманил на Евровидении немало средств. С его же назначением моментально на 30% увеличился бюджет конкурса. Пришли те же люди, с теми же замашками. Каждый хочет выжать из этого проекта пользу для себя.

Уровень преступности в стране зашкаливает. Можно ли гарантировать приезжим иностранным гостям то, что они не станут жертвой воров, грабителей, мошенников и, в принципе, уедут из Украины здоровыми и невредимыми?

— Очевидно для всех, что в целом преступность в стране растет, а правоохранительная система не способна что-либо противостоять. С одной стороны, в стране появилась хорошо организованная преступность, а с другой — слабенькая полиция и я с большим трудом представляю, как в таких условиях можно обеспечить безопасность гостей. Я уверен, что в Киев будут стянуты огромные силы полиции и Нацгвардии, как тогда, когда трепетно охраняли гей-парад. Количество полицейских было больше, нежели секс-меньшинств. Думаю, что картинка будет красивая, а вот результат — нулевой. Если к нам приедут, то только экстрималы.

Киев признан одним из опасных городов Европы, военные действия на Востоке страны и отзвуки их, в виде оружия и взрывчатки, на всей территории страны. Не отпугнет ли этот иностранных туристов?

— Я уверен, что сюда не хлынет волна туристов. К тому же, давайте честно признаем, что ажиотаж вокруг Евровидения, как какого-то центрального события в культурной жизни Европы, подымают только такие убогие страны, как Украина. Евровидение — это больше конкурс любителей и национальных исполнителей, а не звезд эстрады. А учитывая антирекламу Украины, которую мы сами подаем, в виде демаршей Национального корпуса, Правого Сектора, погромов Сбербанка. Это и необъяснимое и неприемлемое для иностранцев количество людей в камуфляже на улицах. Это и информация о колоссальном незаконном трафике оружия по территории Украины. Для части европейцев позитивное из всего потока информации — это доступность украинских девушек для секс-услуг. Гордится этим фактом странно, но ничего другого мы не можем предложить — дороги безобразные, гостиничное обслуживание хромает, транспортное сообщение оставляет желать лучшего.

Но вдруг успеют все наверстать и наведут порядок в городе, подготовят полицейских, наймут опытных охранников?

— Не уверен, что успеют. Никто ничего не делает, все только говорят. Я вспоминаю ту подготовку, которая была проделана к чемпионату Европы по футболу Евро-2012. Надо признать, что система МВД работа как часы. Штат был укомплектован. Руководили МВД сотрудники с реальным опытом работы в обеспечении общественной безопасности. Решения были взвешенными, плановыми, спокойными. Сейчас руководителей подобного уровня — нет. Киевским полицейским главком руководит провинциал, который только сумел морду разъесть на этой должности, и все свои качества и знания явить в Княжичах. От такого человека ожидать системных, масштабных действий не придется. А ведь в первую очередь вся ответственность за безопасность приезжих ляжет на него. Учитывая все это можно предположить, что бардака будет очень много.

К Евро-2012 готовиться начали с 2008 года, и особое внимание уделяли безопасности. Достаточно слаженно работало МВД, СБУ и даже Минобороны. Было очень много скоординированных действий, обмен опытом и взаимодействие с другими странами. Сегодня ничего этого нет. Деньги, выделенные на проведение песенного конкурса, сегодня осваивает ограниченный круг людей, близкий к правительственному клану. И я больше чем уверен, выделенный бюджет уже освоен. А тем временем преступный мир готовится. Готовятся клофелинщицы, мошенники, воры — карманники, барсеточники, которые будут выискивать машины из Европы.

Возможно, что Евровидение в Украине может быть сорвано из-за повышенной террористической угрозы или провокаций?

— Очень возможно. Украина сегодня не благополучна и самое страшное, что европейцы столкнутся с огромным количеством безразличных и не очень добрых лиц. Их здесь не будут любить и жаловать. К тому же, нас уже столько лет развлекают разговорами о безвизе, который уже никому не нужен, потому что ездить не за что, денег нет. Непонятная ситуация может развиться после отказа МВФ выделить очередной транш. Мы сейчас на пороге грандиозных экономических проблем. Но Украина может оказаться в блокаде со стороны Европы из-за блокады Востока. Украина игнорирует все рекомендации выданные ЕС не понимая, что ответные меры могут быть разрушительными для имиджа страны. При этом еще одно круглое лицо — глава СБУ Грицак собирается не пускать в Украину исполнительницу в инвалидном кресле из России, потому что она в 2015 году выступала с концертами в Крыму. Грицак создает новый информационный скандал. Украине важно решать вот таким вот образом свои проблемы. А ведь если ее не пустят, мы можем ожидать еще бойкота конкурса другими исполнителями.