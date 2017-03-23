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    Первый канал: Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (517)

    (обновлено: )46660
    В Первом канале назвали странным предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в Евровидении.
    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Первый канал отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе Евровидение, заявили в эфире телеканала в четверг.

    Микрофон
    Из открытых источников
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    В четверг Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе Евровидение.

    "Первый канал действовал в полном соответствии с правилами Евровидения и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам Евровидения, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — подчеркнули на канале.

    "Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения. Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом", — говорится в заявлении телеканала.

    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

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