Принципиальная провокация Киева против РФ на Евровидении

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РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник подготовила документ о запрете на въезд в страну российской участницы конкурса Евровидения Юлии Самойловой, что разделило российское общество на два лагеря: одни считают лишним драматизировать ситуацию, так как это все-таки международный конкурс, а другие призывают бойкотировать Евровидение и называют действия Украины беспределом.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Евровидение, прежде всего, международный конкурс, поэтому Кремль надеется, что Самойловой все-таки удастся поехать в Киев. "Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российский исполнитель, исполнительница, сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", — сказал Песков.

Этого же мнения придерживается и продюсер группы "Серебро", ранее принимавшей участие в Евровидении, Максим Фадеев, отметивший, что на международном конкурсе речь не может идти о каких-либо провокациях. "Это международный конкурс, это невозможно, иначе ты опозоришься на всю Европу. Ну, запретят они, вернется обратно девочка. И пусть дальше объясняются с Европой", — пояснил РИА Новости Фадеев.

Он добавил, что не стоит излишне драматизировать сложившуюся ситуацию. "Мне кажется, что ни у одного нормального человека не возникнет в голове мысли причинить боль инвалиду, это маловероятно, я в это не верю. Украинцы — славяне, они христиане. Нужно просто ехать и побеждать, нужно думать о музыке", — заметил он.

А первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон оказался даже рад, что Самойлову на конкурс могут не пустить. "Я очень рад, потому что я все время говорил — незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — Ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — сказал Кобзон.

Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — добавил Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

Неожиданно в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале (ОРТ) британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает Евровидение и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе. "Я обожаю Евровидение. Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", — рассказал артист.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.

Однако это откровение не нашло отклика в сердцах российских политических деятелей. Так, Кобзон назвал это полной глупостью. "Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из "Голоса", и из любого другого проекта. Поэтому ни к чему нам еще британские защитники нашей культуры", — подчеркнул он.