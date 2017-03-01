"Пиночет - мой кумир". Савченко заявила о необходимости диктатуры в Украине

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и править страной, как известный чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

"Раньше я не думала о том, чтобы стать президентом. Я уже устала от этого вопроса. Моя цель сделать Украину сильнее. Если для этого от меня требуется стать президентом, я готова стать президентом", — сказала Савченко в интервью канадской газете Globe and Mail.

Она отметила, что ее главным политическим кумиром является Пиночет, а также такие политические фигуры, как Рональд Рейган, Нельсон Мандела, Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель.

"Конечно, он (Пиночет) был диктатором, но в альтруистической степени. Страна (Чили) была намного лучше после него, чем до него", — считает Савченко.

При этом депутат дала ясно понять, что она правила бы Украиной таким же способом, как генерал Пиночет, отмечает Globe and Mail.

"Я уверена, что должна быть диктатура (в Украине) в большей или меньшей степени после войны, просто чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию. Нам необходим сильный лидер, который может контролировать ситуацию, пока она переходит через следующий этап развития", — сказала Савченко.

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Она вновь заявила, что для нее президент России Владимир Путин — главный враг Украины, "враг номер два" — "правительство президента Петра Порошенко". При этом, по ее словам, Порошенко якобы может заключить сделку с Россией.

Напомним, ранее Савченко заявила, что против нее готовится диверсия.