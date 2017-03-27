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    Савченко: в КГГА намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве

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    По словам заместителя начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, в Киевской городской государственной администрации намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве.
    РИА Новости Украина

    "На сегодняшний день в Киеве проводится работа по выявлению незаконно размещенных газово-заправочных комплексов с целью принятия решения об их демонтаже", — заявил заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко на пресс-конференции РИА Новости Украина "АЗС в Киеве — бомбы замедленного действия?".

    Смотрите также: Взрыв на нелегальной газовой заправке в Киеве

    Ранее сообщалось, что с конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина. Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр. Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа наоборот показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.

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