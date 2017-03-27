Косянчук: массовое размещение газовых заправок в Киеве очень опасно

"Опасно, да, очень опасно! Если бензин и дизельное топливо, в той или иной степени, просто горят, то газ он больше взрывается, чем горит, тем более газово-воздушные смеси… Сжиженный газ тяжелее воздуха, которым мы уже наводнили Киев. Сегодня по разным оценкам от 200 до 400 точек заправки. Он скапливается в низинах, поэтому если кто-то поставил газовую заправку, а внизу идет кабельные коридоры или коллектор и, не доведи господь, где-то будет малейшая утечка из этих газовых резервуаров, то все подземные емкости заполняются газово-воздушной взрывоопасной смесью", — сказал Косянчук на пресс-конференции РИА Новости Украина "АЗС в Киеве — бомбы замедленного действия?".

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Ранее сообщалось, что с конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина. Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр. Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа наоборот показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.