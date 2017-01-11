Заправки в стране не справляются с массовым переходом авто на газ – Новак

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. С конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина, но это, по их словам, не предел. Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр.

Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа наоборот показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.

Как эта тенденция отразилась на автомобилистах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель генерального директора медиа-группы "Авто Центр" Виталий Новак.

"Большинство автомобилистов уже перешли на газ, но уже сейчас даже самые упертые фанаты бензина и дизеля все-таки тоже подумывают об этом. Переход на машину с газовым двигателем сегодня выгоден. Но дело в том, что сегодня наша сеть газозаправочных комплексов уже не справляется с тем потоком автомобилей, который есть на сегодня. Огромное количество этих маленьких газозаправочных комплексов, не зарегистрированных нигде и опасных, которые не очень жалуют, но приходится на них заезжать.:о вот именно больших, нормальных, хороших заправочных газовых комплексов уже не хватает. Все-таки большинство предпочитает заправляться на легальных комплексах, понимая, что там и газ может быть получше, и безопаснее", — отметил эксперт.