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Заправки в стране не справляются с массовым переходом авто на газ – Новак

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (179)

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В эфире радиостанции Голос Столицы заместитель генерального директора медиа-группы "Авто Центр" Виталий Новак сообщил, что большинство автомобилистов предпочитают заправляться на легальных газозаправочных станциях.
Заправка
REUTERS Benoit Tessier

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. С конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина, но это, по их словам, не предел. Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр.

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Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа наоборот показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.

Как эта тенденция отразилась на автомобилистах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель генерального директора медиа-группы "Авто Центр" Виталий Новак.

"Большинство автомобилистов уже перешли на газ, но уже сейчас даже самые упертые фанаты бензина и дизеля все-таки тоже подумывают об этом. Переход на машину с газовым двигателем сегодня выгоден. Но дело в том, что сегодня наша сеть газозаправочных комплексов уже не справляется с тем потоком автомобилей, который есть на сегодня. Огромное количество этих маленьких газозаправочных комплексов, не зарегистрированных нигде и опасных, которые не очень жалуют, но приходится на них заезжать.:о вот именно больших, нормальных, хороших заправочных газовых комплексов уже не хватает. Все-таки большинство предпочитает заправляться на легальных комплексах, понимая, что там и газ может быть получше, и безопаснее", — отметил эксперт.

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