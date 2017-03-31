Савченко о втором сроке Порошенко: его ждет судьба хуже, чем у Януковича

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Если президент Украины Петр Порошенко пойдет на второй срок, его ждет судьба хуже, чем у бывшего украинского лидера Виктора Януковича, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

"Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, почему-то думает, что будет вечным… На самом деле не будет: люди многого не прощают. Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей. Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича", — цитирует слова Савченко издание Postimees.

Депутат заявила, что не исключает участия в выборах президента Украины.

"Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время", — заявила Савченко, приехавшая в Таллин по приглашению депутата Европарламента от Эстонии Марью Лауристин.

По ее мнению, в Украине нет эволюционного пути, благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти, а обязательным путем является "эволюция и революция одновременно".

"Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности… Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?" — сказала Савченко.

Она считает, что власти допустили много ошибок в отношении конфликта на востоке Украины. "Каждый раз ситуацию можно было изменить в позитивную сторону, но каждый раз власть делала ошибки, чтобы не потерять свой капитал. Ошибки делались в ущерб и оккупированным, и не оккупированным территориям. Сейчас важно понять, что мы можем еще успеть исправить эти ошибки и стать на правильный путь. А если не успеем, то война затянется надолго", — сказала она.

Савченко считает, что для исправления ошибок нужно переизбрать политическую элиту. "Этого людям еще никто и никогда не предлагал. Эту программу я пытаюсь донести до жителей Украины. Мы не должны доверять власти, делегируя ей все полномочия на управление нашими жизнями. Мы должны ее контролировать", — заявила депутат.

Ранее Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и править страной, как известный чилийский диктатор Аугусто Пиночет.