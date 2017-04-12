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    Новиков: Савченко часто не понимает, что говорит, ей не хватает образования

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    Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко во время судебного процесса в России, уверен, что она не является "агентом Кремля", однако признает, что ей не хватает политического образования.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России, однозначно не является "агентом Кремля", заявил российский адвокат Илья Новиков.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Кто такая Савченко, я узнал гораздо раньше, чем начался сам судебный процесс над ней. Я сразу понял, что она упрямый человек, взгляды которого совсем не совпадают с реальностью. Не зря ее позывным является "Пуля". Действительно, Савченко — это пуля, но со смещенным центром тяжести. Я дважды пытался ее в чем-то убедить… Зато она выслушает все, что ей говорят, но, все же сделает по-своему. Это свидетельствует о том, что ей критически не хватает образования, в том числе и политического", — сказал Новиков в эфире телеканала ZIK.

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    По словам адвоката, общество до сих пор воспринимает Новикова и Савченко как одно целое, "хотя это не так". В частности, он отметил, что не разделяет некоторые позиции Савченко.

    "Однозначно, Савченко не является агентом Кремля. Зато сейчас она стала объектом для манипуляций. Несмотря на то, я вынужден сказать, что не согласен с тем, что делает и говорит Савченко. Ведь она часто сама не понимает, что говорит. Услышит где-то хорошее выражение и будет рассказывать, не понимая, какие последствия будет иметь ее выступление, в первую очередь, для нее самой. Более того, я так говорю, ведь до сих пор нас воспринимают как одно целое. Однако, если я сейчас от нее не отстранюсь, то это сильно навредит моей адвокатской деятельности", — резюмировал он.

    Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

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