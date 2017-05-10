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    Политика

    Савченко уехала в Индию от "тошнотного Евровидения"

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (19)

    (обновлено: )53920
    По словам народного депутата Надежды Савченко, ей не до веселья из-за ситуации в Украине. Она добавила, что также "пропустит" свой день рождения, а в Индии намерена принять участие в саммите.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что уехала в Индию подальше от "тошнотного Евровидения".

    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
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    "В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное Евровидение и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья", — написала Савченко в своем блоге на сайте Gordonua.com.

    Она сообщила, что в Индии примет участие в саммите, не уточнив, в каком именно.

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.

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