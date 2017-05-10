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10.05.201711:22
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    Первый полуфинал Евровидения-2017 в Киеве

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (16)

    (обновлено: )84
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН

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    Первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 стартовал в Киеве во вторник поздно вечером.

    На сцене Международного выставочного центра исполнители из 18 стран боролись за право выступать в финале. В частности, в первом полуфинале выступили участники от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши. В финал вышли представители 10 стран.

    В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие Евровидения-2017. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    Смотрите также — Евровидение-2017: участники прошли по "красной дорожке"

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