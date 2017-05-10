Евровидение рулит - скандальные неожиданности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Хроники Евровидения

Песенный конкурс Евровидение, подготовка к которому сопровождалась множеством скандалов, наконец-то стартовал — в воскресенье прошла официальная церемония открытия, а во вторник — первый полуфинал конкурса.

Официально церемония открытия конкурса прошла в воскресенье в КВЦ "Парковый", на одной из официальных локаций конкурса — Евроклуб. Все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц прошли по красной дорожке, расстеленной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходил по алфавиту. Последней делегацией, появившейся на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины — рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ "Парковый", делегации отпустили в небо флаги своих стран.

Подступы к Мариинскому дворцу усиленно охраняли, пешеходное движение по периметру дорожки было перекрыто.

Мероприятие открыли первая леди Украины Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд.

Однако особенно живая дискуссия в сети разгорелась вокруг выступления супруги Порошенко, которая зачитала свою речь на английском языке.

Одна группа пользователей Facebook обратила внимание на сильный акцент Порошенко и ее недостаточное знание иностранного языка.

"Лучше б она говорила на своем языке. Акцент просто поразительный!!! Невозможно слушать!!!", — пишет Lidiya Rubchyk-Cogles.

"А на каком языке это было сказано?" — задается вопросом Vika Viktoria. Второй группе выступление супруги президента понравилось.

"Молодец. Поддерживаем! Первую леди", — написала Оксана Алексеенко.

Не обошлось и без скандалов

Однако к удивлению многих на красной дорожке не увидели саму победительницу, которая привезла Евровидение в Украину, певицу Джамалу. Пока в соцсетях яростно обсуждали, заслужила ли она гонорар в почти миллион гривен за три выступления на Евровидении, возник новый скандал — продюсер певицы заявил, что ее не пустили на красную дорожку во время церемонии открытия конкурса.

"Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез "Евровидение" в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. "Таков регламент нашего конкурса", — объяснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", — сообщил Денис Козловский.

Он также добавил, что на входе Джамалу и ее представителей очень долго не пропускали. "Когда мы все-таки попали внутрь КВЦ "Парковый", ни бейдж продюсера, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали. Бейджи — это вообще отдельная история. Всей команде победителя "Евровидения-2016" выдали минимальный допуск. PR-директор, к примеру, не имеет доступа в пресс-центр. Только со специальным сопровождающим", — отметил продюсер.

Однако в ответ режиссер открытия песенного конкурса Сергей Проскурня заявил, что, согласно правилам конкурса, по красной дорожке идут только делегации стран-участниц и ведущие. И такой регламент утверждает Европейский вещательный союз, как организатор конкурса.

"Вопрос: почему на этой дорожке не было Селин Дион, Тото Кутуньо. Они тоже могли претендовать на это, как звезды прошлых лет? Почему там не было Саши Рыбака, почему не было Кончиты? Эти вопросы — риторические. Почему Джамала должна была там быть?", — сказал он в комментарии ТСН.

В то же время журналист Виталий Седюк в своем блоге обратил внимание на баснословные гонорары ведущих конкурса, которых было аж семь человек. "Зачем было нанимать семь (трое из которых непрофессиональные) ведущих? По официальной информации портала Prozorro, по 78 975 грн получили Татьяна Терехова, Вячеслав Варда, Андрей Джеджула. Достойны они и другие участники "сенсационной семерки" этих гонораров? Абсолютно нет. Кто такая Анна Буткевич и чем она заслужила быть ведущей престижной церемонии? Неужели кроме сомнительных ведущих корпоративов вроде Джеджулы и Варды не нашлось маститых ведущих со знанием английского языка, а главное — с наличием таланта и харизмы?", — спрашивает с возмущением он.

Кроме прочего, журналист отмечает, что организаторы включали фоновые песни совсем невпопад. Не всегда песня принадлежала исполнителю, который в данный момент находился на красной дорожке.

Впрочем, большинство того, что говорили ведущие, осталось за кадром — телезрители вынуждены были слушать комментаторов. Которые, к слову, зазывали покупать билеты на второй полуфинал и финал.

Недопуск журналиста

В канун церемонии открытия Евровидения произошел также инцидент с российским журналистом.

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили в Украину.

"Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", - сказал Штоль. По его словам, организаторов Евровидения спрашивали о возможности получить приглашение, "но они сразу сказали, что таких документов они не выдают".

Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

Организаторы Евровидения-2017 в Европейском вещательном союзе (EBU) не стали комментировать этот случай, но выразили надежду, что в Украину смогут приехать многие другие российские журналисты.

Неожиданности полуфинала

Во вторник, 9 мая, в столичном МВЦ прошел первый полуфинал Евровидения 2017. Из 18 стран, которые представили свои песни, в финал прошли Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

Однако среди финалистов не оказалось самого неординарного участника от Черногории Славко Калезича, на которого букмекеры делали ставки. Главной фишкой выступления Калезича стала накладная длинная коса, которой Славко машет во время выступления.

Первый прямой эфир традиционно открывает победитель прошлогоднего конкурса (по крайней мере так было в прошлые годы). Однако неожиданно для всех открывал музыкальное шоу украинский певец MONATIK с англоязычной версией своей песни "Кружит" (Spinning).

После выступления 18 стран-участниц на сцену вышла украинская певица Джамала. Она исполнила победную композицию 1944 в сопровождении оркестра, а затем песню "Заманили".



В начале музыкального номера Джамала сидела в густом "тумане" под волчий вой, а затем продемонстрировала роскошный вокал и неординарное шоу со световыми проекциями на заднем фоне. "Если бы Украина выбрала для нынешнего Евровидения эту песню, то могла бы победить два раза подряд. Лучшее выступление за весь вечер!", — написали пользователи сети в комментариях под видео выступления на Youtube.



В то же время в пресс-службе Евровидения заверили, что Джамала выступит на Евровидении рекордное количество раз: дважды в первом полуфинале, а в финале — с премьерой песни, что будет впервые в истории песенного конкурса.

"Мы безгранично благодарны Джамале за ее победу на Евровидении в Швеции и за то, что этот праздник в Украине проходит благодаря ей. Именно поэтому впервые в истории конкурса Евровидение прошлогодняя победительница исполнит аж три композиции: две в полуфинале 9 мая, одну — в большом финале песенного конкурса — 13 мая. Одна из песен, которую будет исполнять Джамала, выпадает на рекламную паузу", — сказал исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

Однако Первый национальный вырезал из трансляции мини-фильм о Верке Сердючке, который транслировался во время интервал-акта первого полуфинала Евровидения-2017. А на его изготовление, к слову, потратили 1,8 млн грн.

Как сообщалось, следующий полуфинал Евровидения пройдет 11 мая. Выступление своего представителя — группы О.Torvald — украинцы увидят только в субботу, во время финала.

Сегодня фаворитами считается португалец Сальвадор Собрал, участник российского шоу "Голос. Дети" болгарин Кристиан Костов и итальянец Франческо Габбане, выступающий с гориллой.



По материалам из открытых источников интернет