Самойлова о выступлении в Крыму: это не сравнится с Евровидением

Юлия Самойлова поздравила жителей города-героя с праздником, исполнив семь песен. Певица открыла свое выступление песней "Молитва", с которой сербская певица Мария Шерифович победила на конкурсе Евровидение в 2007 году. Кроме нее, она исполнила песню военных лет "Соловьи", а также "I will always love you".

Певица завершила свое выступление в Севастополе песней "Flame is Burning", которую готовила для выступления на конкурсе Евровидение в Киеве.

Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.