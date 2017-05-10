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    Самойлова о выступлении в Крыму: это не сравнится с Евровидением

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    Евровидение-2017. Первый полуфинал (16)

    (обновлено: )48760
    Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы. После выступления она заявила, что Евровидение не может сравниться с выступлением в Крыму, так как "конкурс есть конкурс" - "другое ощущение внутри".
    RT на русском/Youtube

    Юлия Самойлова поздравила жителей города-героя с праздником, исполнив семь песен. Певица открыла свое выступление песней "Молитва", с которой сербская певица Мария Шерифович победила на конкурсе Евровидение в 2007 году. Кроме нее, она исполнила песню военных лет "Соловьи", а также "I will always love you".

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    УНИАН
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    Певица завершила свое выступление в Севастополе песней "Flame is Burning", которую готовила для выступления на конкурсе Евровидение в Киеве.

    Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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    Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.

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