Певицу Самойлову наградили за вклад в развитие музыки

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Певицу Юлию Самойлову и композитора Эдуарда Артемьева отметили дипломами за вклад в развитие российской музыкальной культуры, церемония награждения прошла в джаз-клубе Игоря Бутмана в рамках международного форума "Интеллектуальная собственность – ХХI век", сообщила пресс-служба Российского авторского общества (РАО).

Организаторами церемонии награждения выступили Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Торгово-промышленная палата РФ.

Российская участница конкурса Евровидение-2017, которой был запрещен въезд в Украину, где в этом году проходит музыкальный смотр, "награды не ожидала и рассматривает ее как аванс", говорится в сообщении.

"Мой вклад в музыку пока незначителен, но я буду стараться держать марку. Надеюсь, мне удалось привнести частичку своего в нашу музыку. Раньше я исполняла чужие песни, теперь работаю над альбомом собственных. Одну из них – она называется "Лайт" — уже спела Кристина Орбакайте. Пока не буду раскрывать всех секретов относительно моего альбома, скажу лишь, что у меня арсенале более 15 песен собственного сочинения" — приводит пресс-служба слова Самойловой.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.