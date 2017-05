Все скандалы Евровидения

РИА Новости Украина

Политические скандалы

В 2017 году Россию на популярном песенном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз (ЕВU) предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском "Первом канале" заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс. В свою очередь ЕВU заявил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив.

4 мая 2016 года краснодарские "Коммунисты России" приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека за компенсацией жителям Кубани после того, как на репетиции украинской певицы Джамалы на конкурсе Евровидение-2016 контур границ страны, которую она представляет, включал в себя и Краснодарский край.

29 апреля 2016 года Европейский вещательный союз (EBU) распорядился убрать информацию о запрете флагов на Евровидении, которую назвал предварительной и не предназначавшейся для публикации. Ранее СМИ со ссылкой на организаторов Евровидения сообщили, что на конкурсе запрещены некоторые флаги, в том числе флаги Косово, Крыма, Палестины и Страны Басков. Упоминание последней вызвало недоумение и недовольство испанских властей, которые потребовали исправить ошибку и напомнили, что этот флаг – официальный символ одного из автономных сообществ страны.

В апреле 2016 года Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Украины воздержаться от политических заявлений накануне и во время конкурса. Украину на песенном конкурсе представляет певица крымскотатарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, победившая в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине. В Госдуме России высказали предположение, что песня якобы политизирует конкурс. Власти Крыма в свою очередь призывали официальный Киев не устраивать из Евровидения политический фарс и не спекулировать на трагедии крымско-татарского народа.

В январе 2011 года в Европе чуть было не случился дипломатический скандал из-за Евровидения: на официальной интернет-странице конкурса Македония была названа именно Македонией, а не "Бывшей югославской республикой Македония" (БЮРМ), как по настоянию Греции она официально называется во всех документах ЕС. После распада Югославии греки добились, чтобы слово "Македония" не стало официальным названием страны. Афины опасаются, что в противном случае Македония может предъявить претензии и на Эгейскую Македонию (северное побережье Эгейского моря, где, в частности, расположены Салоники — родина святых Кирилла и Мефодия и один из двух имеющихся в стране крупных городов). Еще в начале ХХ века население там было в значительной мере славянским, но после Второй мировой войны Эгейская Македония подверглась эллинизации. Как только "неправильное" название появилось на сайте Евровидения, в греческих СМИ и блогах поднялась буря возмущения. Впрочем, всего через два часа организаторы внесли исправления, и страна снова стала называться БЮРМ.

В 2009 году Грузия выбрала в качестве исполнителя, который должен был представлять страну на Евровидении-2009, группу "Стефане и 3G". Участники коллектива открыто заявили, что их песня We don't wonna put in является протестом против политики России. Европейский вещательный союз (ЕВU) счел песню грузинских исполнителей не соответствующим нормам Евровидения и потребовал от Грузии изменить текст песни или вообще заменить ее. Однако Общественный вещатель Грузии отказался изменить текст песни или подготовить другую композицию и объявил о своем решении не участвовать в конкурсе.

В мае 2008 года испанское телевидение показало документальный фильм, в котором утверждалось, что победа испанки Массиель в Евровидении 1968 года была организована диктатором Франко для поднятия престижа Испании. Якобы испанские чиновники посетили другие страны-участницы и разными посулами купили голоса членов жюри, оценивавших конкурс в то время. По данным авторов фильма, победителем должен был стать британец Клифф Ричард с песней Congratulations.

В 2007 году финские организаторы Евровидения пригрозили снять с конкурса из-за политического контекста песню израильской группы Teapacks Push the button. В ее словах о "безумных правителях", которые "нажмут на кнопку", угадывался намек на ядерную программу Ирана.

В 2007 году разразился скандал вокруг песни Андрея Данилко (Верки Сердючки) Danzing. Российские зрители обвинили Данилко в том, что в финале конкурса он спел фразу Russia Goodbye вместо официальной версии Lasha Tumbai.

В 2006 году от участия в финале Евровидения в Афинах отказалась Сербия и Черногория, бывшие тогда единым государством, поскольку ее сербская и черногорская телекомпании не смогли договориться о едином представителе. Годом позже и сербский, и черногорский певцы выступали на конкурсе как представители независимых государств.

В 2005 году в Украине отборочный конкурс для участия в Евровидении прошла группа "Гринджолы" с гимном Оранжеовй революции "Разом нас богато". По требованию Европейского вещательного союза (EBU) им пришлось изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной.

В 2005 году Ливан отказался от своего дебюта на конкурсе, поскольку европейские организаторы запретили ему заменить выступление певца из Израиля на местном телевидении телерекламой. Из-за позднего отказа телевещательная компания Ливана была оштрафована.

В 1978 году победа израильского исполнителя Изхара Коэна на Евровидении в Париже стала полной неожиданностью для Иордании. Телевидение страны вместо выступления израильтянина показывало букет цветов. Когда во время подсчета голосов стало ясно, что он может выиграть конкурс, трансляцию вообще прервали якобы по техническим причинам. На следующий день иорданские СМИ сообщили, что победителем стал представитель Бельгии, в реальности занявший второе место.

В 1975 году Турция отказалась ехать на конкурс в Иерусалим, уступив давлению со стороны арабских стран, выступавших против участия представителя преимущественно мусульманской страны в конкурсе на территории Израиля.

В 1974 году итальянский госканал RAI отказался транслировать конкурс из-за песни итальянской участницы Джильолы Чинкветти Si ("Да"). Цензоры канала опасались, что композиция может быть воспринята как пропаганда накануне референдума, на котором итальянцы должны были высказаться за отмену ("да") или сохранение ("нет") закона, разрешающего разводы. По итогам референдума разводы были окончательно легализованы.

В 1974 году в Португалии трансляция по радио песни португальского участника Евровидения E depois do adeus стала тайным сигналом для начала "революции гвоздик" — военного переворота, приведшего к свержению режима диктатуры.

В 1969 году Австрия не стала участвовать в конкурсе в Мадриде, поскольку не хотела отправлять своего исполнителя в страну с диктаторским режимом.

В 1964 году во время финала в Копенгагене на сцену выскочил человек с плакатом "Бойкот Франко и Салазару", протестовавший против участия в конкурсе Испании и Португалии, где правили эти диктаторы.

Некорректные высказывания

В 2011 году российский участник Евровидения Алексей Воробьев выругался в прямом эфире. В первом полуфинале конкурса, где Воробьеву достался седьмой номер, собрались еще 19 стран, из которых только десять могли пройти в финал. Номер певца встретили более чем позитивно, но Россию назвали предпоследней, заставив понервничать российскую делегацию. Как после сообщил Воробьев, он испытал эмоциональный шок, услышав "Россия", и в этот момент нецензурно выругался в прямом эфире, за что впоследствии неоднократно извинялся.

В 2006 году представительница Исландии Сильвия Найт привезла на Евровидение в Афины песню, содержащую ругательство fucking. На предупреждение Европейского вещательного союза о том, что это нарушает правила конкурса, она заявила, что будет петь, что хочет. Тем не менее, в полуфинале певица заменила его на freaking. К счастью организаторов, в финал она не вышла.

В 2001 году журналист ВВС Терри Уоган, бессменно комментирующий Евровидение более 20 лет, оскорбил ведущих конкурса в Дании. По ходу шоу он неоднократно называл их "Доктором Смерть" и "Зубной феей". Эта история попала на первые полосы датских газет, телекомпания BBC получила несколько тысяч гневных посланий от датчан и была вынуждена принести извинения. Сам ведущий, известный на родине своими саркастическими комментариями, наказания не понес. Позже он шутил, что в Копенгагене ему придется ходить с бумажным пакетом на голове, потому что "датчане его никогда не простят".

Отстранение и отказы от участия

В 2016 году от участия в Евровидении была отстранена Румыния из-за накопившегося с 2007 года долга государственного телевидения страны перед Европейским вещательным союзом. Долг румынского телевидения составил около 14,5 миллиона евро, телеканалу страны запрещено транслировать конкурс.

После победы на конкурсе Евровидение-2014 певца из Австрии, выступившего в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, Турция заявила, что больше никогда не будет участвовать в Евровидении.

В конце 2013 года в связи со стоимостью проекта и бюджетными сокращениями от участия в конкурсе Евровидение-2014 отказались Болгария, Сербия, Чехия, Словакия, Кипр, Хорватия.

В 2012 году Армения отказалась от участия в Евровидении в Баку. Отношения Армении и Азербайджана осложняет конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

В 1997 году Италия последний раз участвовала в Евровидении, после чего объявила ему бойкот, ссылаясь на "низкий музыкальный авторитет" конкурса. В СМИ называли разные причины такого поведения — от недовольства редкими победами (всего две за все время проведения конкурса) до низких телерейтингов и желания развивать свой фестиваль в Сан-Ремо. В 2011 году Италия ввернулась на конкурс.

В 1985 году югославский исполнитель не поехал на финал в норвежский Гетеборг, поскольку день конкурса совпадал с пятилетней годовщиной смерти Тито.

В 1982 году Франция не стала участвовать в конкурсе, назвав его воплощением "чепухи" и "посредственности". На следующий год она вернулась с другим организатором — на смену телеканалу TF1 пришел France 2.

В 1976 году Швеция не стала участвовать в Евровидении в Гааге из опасения, что в случае победы ей на следующий год придется стать страной-организатором. Страна уже принимала конкурс у себя в 1975 году и была не готова организовать еще одно дорогостоящее шоу. Учитывая, что победу на Евровидении-1974 в Бирмингеме и почетную обязанность выступить хозяйкой ей принесла группа ABBA с песней Waterloo, повторение подобной ситуации было вполне вероятно.

В 1972 году Княжество Монако отказалось принимать Евровидение поскольку не нашло на своей территории подходящего помещения.

В 1969 году Лихтенштейн подал заявку на участие в Евровидении и получил отказ, поскольку у него не было своей телерадиовещательной компании. Вторая попытка в 1976 году также завершилась ничем.

В 1960 году Нидерланды, победившие на Евровидении годом ранее, отказались принимать конкурс у себя по финансовым причинам. Позже так же поступили Франция (в 1963 году), Люксембург (в 1974 году), Израиль (в 1980 году).

Подсчет голосов

Организаторы конкурса Евровидение-2015 отменили результаты голосования Черногории и Македонии. По словам организаторов, такое решение было принято из-за нарушения правил подсчета голосов – 50% — голоса граждан, 50% — оценки жюри. Эти страны предоставили только результаты голосования жителей. Пересчет голосов не повлиял на итоги Евровидения.

В 2013 году при финальном подсчете голосов российской конкурсантке Евровидения Дине Гариповой, занявшей по итогам конкурса пятое место, от Азербайджана не было дано ни одного балла. По заявлению азербайджанской стороны, Россия должна была получить от них не менее 10 баллов. 21 мая 2013 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва раздосадована инцидентом на песенном конкурсе Евровидение-2013. Глава МИД республики Азербайджан Эльмар Мамедъяров назвал этот инцидент "детективной историей". Он привел данные трех крупнейших телефонных операторов в Азербайджане, согласно которым Россия занимала второе после Украины место по итогам голосования.

После финала конкурса Евровидение-2009 Общественная телекомпания Армении обратилась в оргкомитет конкурса с требованием наказать вещателя, транслирующего конкурс в Азербайджане. Руководитель проекта голосования Общественной телекомпании Армении Рубен Мурадян заявил, что во время трансляции финала конкурса Евровидение-2009, состоявшегося в Москве, азербайджанское телевидение не показывало номера телефона, по которому можно было отдать свой голос за конкурсанта из Армении, что является грубейшим нарушением правил конкурса.

В 2007 году в странах Западной Европы развернулась кампания против "блокового голосования", благодаря которому две трети финалистов и тройка лучших исполнителей на конкурсе в Хельсинки были представителями стран бывшего СССР или Югославии. Такой результат связывали с тем, что эти страны-соседи традиционно ставят друг другу высокие балы. Британский публицист Тим Мур заявил, что "это уже не голосование за песни, а скорее выяснение вопроса о том, сколько у тебя тетушек в Черногории". Представитель австрийской телекомпании ORF заявил, что победителя теперь определяет "не качество песни, а страна происхождения", из-за чего Австрия решила не участвовать в конкурсе в 2008 году.

В 2006 году на конкурсе в Афинах первое место неожиданно для всех заняла финская группа Lordi. Представитель России Дима Билан оказался на второй позиции. Российская сторона обвинила страны-участницы конкурса в протестном голосовании и нежелании видеть российских исполнителей на международной сцене.

В 2002 году газета Dagbladet (Норвегия) обвинила делегации Кипра, Македонии, Греции, Хорватии, России, Мальты и Румынии в "нечестной игре" на конкурсе. Издание написало, что на таллинском Евровидении эти страны договорились поделиться друг с другом высокими оценками.

В 2003 году после финала Евровидения в Латвии "Первый канал" подал в EBU жалобу на Ирландию, где голосование телезрителей по телефону в последний момент заменили на голосование национального жюри. По утверждению российского телеканала, изменение процедуры повлияло на результат выступавшей от России группы "Тату", занявшей в результате третье место. EBU отказался пересмотреть итоги конкурса.

В 1969 году победителями Евровидения были объявлены сразу четыре участника — Франция, Нидерланды, Испания и Великобритания. Каждая из этих стран набрала в конкурсе по 18 баллов. На следующий год Финляндия, Норвегия, Швеция и Португалия бойкотировали Евровидение в знак протеста против скандального голосования.

В 1963 году Норвегия не успела вовремя подсчитать голоса своих членов жюри на Евровидении в Лондоне и огласила предварительные результаты. Потом были обнародованы окончательные данные, которые значительно отличались от первоначально объявленных.

Нарушение правил конкурса

По окончании Евровидения-2009 очередным поводом для публикаций в СМИ стал релиз альбома турецкого певца Ялына с песней Bit Pazarı ("Блошиный рынок"), напомнившей песню победителя Евровидения Александра Рыбака Fairytale ("Сказка"). Между тем, песня Рыбака Fairytale до того как попасть на Евровидение транслировалась по различным телеканалам на протяжении пяти месяцев.

В 2009 году бельгийский фан-клуб Элвиса Пресли ElvisMatters направил в адрес Европейского вещательного союза письмо с требованием исключить Бельгию из списка участников Евровидения-2009. На конкурсе Евровидение-2009 Бельгию представлял певец Патрик Ушен (Patrick Ouchene) с песней Copycat. Певец выступал в образе Элвиса Пресли. Фанаты Элвиса Пресли посчитали, что Ушен высмеивает короля рок-н-ролла, так как в песне есть слова he's too fat to rock'n'roll ("он слишком толстый, чтобы танцевать рок-н-ролл

В 2000 году победителем Евровидения в Стокгольме стал датский дуэт Olsen Brothers. Ветераны сцены на 40 очков опередили 16-летнюю представительницу России Алсу, которая считалась одной из фавориток конкурса. В своем выступлении датчане использовали компьютерную обработку голоса, что запрещено правилами конкурса. Тем не менее это нарушение прошло незамеченным для организаторов. Попытка российской делегации добиться дисквалификации певцов завершилась ничем — EBU не стал рассматривать жалобу.

В 1999 году Хорватию лишили 33% набранных очков за использование фонограммы с мужским бэк-вокалом, хотя все певцы должны петь на сцене вживую.

В 1994 году на Евровидении в Дублине польская певица Эдита Гурняк в нарушение правил конкурса на репетиции исполнила свою композицию To nie ja на английском языке. Польша не была дисквалифицирована, поскольку этого потребовали только шесть стран-участниц из требуемых правилами тринадцати.

В 1973 году на Евровидении в Люксембурге испанских исполнителей, выступавших с песней Eres Tu, обвинили в плагиате. Впоследствии подобные обвинения выдвигались против Швеции (Take Me to Your Heaven), Болгарии (Lorraine), Великобритании (Flying the Flag), однако все они не были подтверждены.